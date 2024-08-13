Нацбанк анулював ліцензію мережі валютних обмінників «Артем»

Нацбанк відкликав (анулював) ліцензію на здійснення валютних операцій у частині торгівлі готівковою валютою, видану ТОВ «Фінансова компанія «Артем». Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Що відомо

Відповідне рішенні Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 12 серпня, воно набирає чинності 13 серпня.

«Рішення ухвалене у зв’язку із виявленням Національним банком недостовірної інформації в документах, які ТОВ «Фінансова компанія «Артем» подавало разом із заявою про видачу ліцензії на торгівлю валютними цінностями», — зазначається у повідомленні.

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За даними реєстру пунктів обміну іноземної валюти, оприлюдненому на сайті НБУ, фінансова компанія «Артем» мала 319 обмінників.

ТОВ «Фінансова компанія «Артем» з реєстрацією у Дніпрі засноване у квітні 2016 року, його власницею вказана Юлія Ломова.