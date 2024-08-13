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13 серпня 2024, 8:32

Нацбанк анулював ліцензію мережі валютних обмінників «Артем»

Нацбанк відкликав (анулював) ліцензію на здійснення валютних операцій у частині торгівлі готівковою валютою, видану ТОВ «Фінансова компанія «Артем». Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Нацбанк відкликав (анулював) ліцензію на здійснення валютних операцій у частині торгівлі готівковою валютою, видану ТОВ «Фінансова компанія «Артем».
Фото: depositphotos

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Що відомо

Відповідне рішенні Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 12 серпня, воно набирає чинності 13 серпня.

«Рішення ухвалене у зв’язку із виявленням Національним банком недостовірної інформації в документах, які ТОВ «Фінансова компанія «Артем» подавало разом із заявою про видачу ліцензії на торгівлю валютними цінностями», — зазначається у повідомленні.

Читайте: Курс долара та євро на 12−16 серпня: що робити, аби «не влетіти» з курсом

За даними реєстру пунктів обміну іноземної валюти, оприлюдненому на сайті НБУ, фінансова компанія «Артем» мала 319 обмінників.

ТОВ «Фінансова компанія «Артем» з реєстрацією у Дніпрі засноване у квітні 2016 року, його власницею вказана Юлія Ломова.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
spamer4life
spamer4life
13 серпня 2024, 10:06
#
За даними реєстру пунктів обміну іноземної валюти, оприлюдненому на сайті НБУ, А де посилання?
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