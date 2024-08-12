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12 серпня 2024, 20:00

Держборг подешевшав, обвал рубля, прогноз курсу валют: головне за понеділок

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Джерело: Мінфін
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