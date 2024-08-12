Держборг подешевшав, обвал рубля, прогноз курсу валют: головне за понеділок

З початку 2024 року станом на 30 червня середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України скоротилася на 10,3% — з 6,24 до 5,6 відсотка. Станом на 30 червня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6168 млрд грн, або $152,2 млрд.

НБУ актуалізував список бенчмарк-ОВДП для банків

Нацбанк актуалізував перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики (бенчмарк-ОВДП), завдяки яким банки можуть покривати частину обсягу обов'язкових резервів.

Курська операція обвалила російський рубль

Російський рубль упав до мінімуму, який не фіксували вже понад двох місяців. Обвал стався на тлі дій ЗСУ, які успішно просунулись на території росії й довели, що путін не здатен захищати власну державу.

Курс долара та євро на 12−16 серпня: що робити, аби «не влетіти» з курсом