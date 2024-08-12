Російський рубль упав до мінімуму, який не фіксували вже понад двох місяців. Обвал стався на тлі дій ЗСУ, які успішно просунулись на території росії й довели, що путін не здатен захищати власну державу. Про це пише Financial Times.
12 серпня 2024, 16:19
Курська операція обвалила російський рубль
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З кінця минулого тижня російська валюта втратила 4% своєї доларової вартості й торгується за 90,6 руб.
Джерело: Мінфін
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