Головне за четвер: Повернення відключень світла, відновлення біткоїна та контроль газової станції «Суджа»

31 липня ФРС США очікувано зберіг відсоткові ставки на поточному рівні 5,25−5,5% річних, після чого голова Федрезерва Джером Пауелл допустив можливість зниження ставок вже у вересні (що й було закладено ринком до прогнозів). І, здавалося б, ніщо не віщувало біди.

Відключення повернулись. Сьогодні без світла будуть промисловість та бізнес

8 серпня відключення будуть діяти з 17:00 до 22:00. Буде задіяна одна черга графіка обмеження.

Біткоїн відновлюється: скільки коштуватиме «цифрове золото» до кінця року

Стрімке падіння біткоїну на початку тижня не знизило оптимізм інвесторів, а відновлення позицій «цифрового золота» лише посилило їх упевненість. На чому ґрунтується така позиція, які чинники призвели до падіння BTC і що далі впливатиме на його курс, розбирався «Мінфін».

71% компаній АПК підвищили співробітникам зарплату: кого шукає агробізнес

В аграріїв посилюється дефіцит кадрів, компанії платять більшу зарплату, бонусують робітників та наймають жінок. Як змінився ринок праці в агрогалузі.

Україна контролює газову станцію «Суджа» у Курській області — The Washington Post

Україна контролює газовимірювальну станцію в місті Суджа Курської області рф. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на анонімну заяву радника президента України Володимира Зеленського. Аналітики видання припускають, що Київ може мати на меті припинення постачання російського газу до Європи, використовуючи це як важіль тиску.