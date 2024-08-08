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8 серпня 2024, 19:03

Україна контролює газову станцію «Суджа» у Курській області — The Washington Post

Україна контролює газовимірювальну станцію в місті Суджа Курської області рф. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на анонімну заяву радника президента України Володимира Зеленського.

Україна контролює газовимірювальну станцію в місті Суджа Курської області рф.
Фото: freepik.com

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Зазначається, що газова станція знаходиться на відстані близько 5 миль (близько 8 км) від кордону з росією.

Аналітики видання припускають, що Київ може мати на меті припинення постачання російського газу до Європи, використовуючи це як важіль тиску.

«У четвер газ все ще надходив через „Суджу“, останню діючу точку відвантаження трубопроводу, який транспортує російський природний газ до Європи через Україну. Україна отримує прибуткові транзитні платежі, але висловила бажання припинити енергетичний бізнес росії в Європі, що залишився», — йдеться у статті.

Читайте також: Ціни на газ у Європі зросли до максимуму 2024 року. Причина — новини з Курської області

Також зазначається, що національна гвардія росії заявила про посилення охорони навколо Курської атомної електростанції, яка знаходиться приблизно за 40 миль (близько 65 км) на північний схід від міста Суджа.

Радник президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону припустив, що будь-які військові дії на території рф можуть покращити позицію України під час майбутніх переговорів з росією про припинення війни. Конкретно про Курську область він не говорив.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
Tido oss
Tido oss
8 серпня 2024, 19:10
#
Н
+
0
Tido oss
Tido oss
8 серпня 2024, 19:17
#
Сообщает The Washington Post

в статье сказано часть города Суджа
а не станцию
+
0
GuitarHero
GuitarHero
8 серпня 2024, 19:22
#
Ukraine has not yet been criticized by Washington for the cross-border assault, said an adviser to Ukrainian President Volodymyr Zelensky who spoke on the condition of anonymity to discuss a sensitive situation. Ukraine now controls a gas metering station about five miles inside Russia, the adviser said.
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