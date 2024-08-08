Україна контролює газову станцію «Суджа» у Курській області — The Washington Post

Україна контролює газовимірювальну станцію в місті Суджа Курської області рф. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на анонімну заяву радника президента України Володимира Зеленського.

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Зазначається, що газова станція знаходиться на відстані близько 5 миль (близько 8 км) від кордону з росією.

Аналітики видання припускають, що Київ може мати на меті припинення постачання російського газу до Європи, використовуючи це як важіль тиску.

«У четвер газ все ще надходив через „Суджу“, останню діючу точку відвантаження трубопроводу, який транспортує російський природний газ до Європи через Україну. Україна отримує прибуткові транзитні платежі, але висловила бажання припинити енергетичний бізнес росії в Європі, що залишився», — йдеться у статті.

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Також зазначається, що національна гвардія росії заявила про посилення охорони навколо Курської атомної електростанції, яка знаходиться приблизно за 40 миль (близько 65 км) на північний схід від міста Суджа.

Радник президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону припустив, що будь-які військові дії на території рф можуть покращити позицію України під час майбутніх переговорів з росією про припинення війни. Конкретно про Курську область він не говорив.