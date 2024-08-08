8 серпня відключення будуть діяти з 17:00 до 22:00. Буде задіяна одна черга графіка обмеження, заявили в Укренерго.
8 серпня 2024, 15:52
Відключення повернулись. Сьогодні без світла будуть промисловість та бізнес
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Причини застосування обмежень:
- дефіцит потужності в системі, спричинений російськими атаками;
- високий рівень споживання електроенергії через підвищення температури повітря до +30 на півдні та сході країни.
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Нагадаємо
Як писав «Мінфін», за умови відсутності зовнішніх впливів наступні три місяці обмеження електроенергії в Україні можуть бути мінімальними.
В Укренерго заявили, що ситуація з електропостачанням в Україні покращилася, і є підстави очікувати, що найскладніший період літа вже позаду.
Джерело: Мінфін
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