Відключення повернулись. Сьогодні без світла будуть промисловість та бізнес

8 серпня відключення будуть діяти з 17:00 до 22:00. Буде задіяна одна черга графіка обмеження, заявили в Укренерго.

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Причини застосування обмежень:

дефіцит потужності в системі, спричинений російськими атаками;

високий рівень споживання електроенергії через підвищення температури повітря до +30 на півдні та сході країни.

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Нагадаємо

Як писав «Мінфін», за умови відсутності зовнішніх впливів наступні три місяці обмеження електроенергії в Україні можуть бути мінімальними.

В Укренерго заявили, що ситуація з електропостачанням в Україні покращилася, і є підстави очікувати, що найскладніший період літа вже позаду.