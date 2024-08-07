Блокування платежів іноземними банками в Україні, відновлення крипторинку: головне за середу

Нацбанк рекомендував українським банкам сприяти розв'язанню проблем із розрахунками за зовнішньоекономічними контрактами клієнтів, зареєстрованих на території частково окупованих росією областей.

Біткоїн призупинив падіння та перейшов до зростання

Біткоїн призупинив падіння і перейшов до зростання після глибокої корекції на початку тижня, викликаного розпродажем активів на світових ринках.

Хто з держбанків сплатив державі дивіденди та скільки

Із п’яти прибуткових державних банків дивіденди за 2023 рік державі сплатили лише дві установи.

Малі банки залучають клієнтів: 2 фінустанови, які сильно підвищили дохідність вкладів