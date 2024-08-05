Обвал фондового ринку й біткоїна, грант від США: головне за понеділок
На тлі занепокоєння щодо рецесії в США та світі й падіння техносектору відбувся обвал всього фондового ринку. Після різкого падіння на азійських ринках фʼючерси на фондовому ринку США стрімко знизилися перед відкриттям торгів у понеділок.
Курс біткоїна впав нижче за $50 тис., показавши рекордне падіння з 2021 року
Курс біткоїна (BTC) вранці 5 серпня впав нижче за $50 тис., за останні 24 години перша криптовалюта подешевшала на 18%, а за дві доби — майже на 20%. Це найнижче значення курсу з січня 2024 року і різке падіння ціни криптовалюти з 2021 року.
Баффетт продав половину своїх акцій в Apple
Компанія Berkshire Hathaway, яка належить Воррену Баффетту, продала близько половини своїх акцій у компанії Apple.
Україна отримала грант від США на $3,9 мільярда
Україна отримала $3,9 млрд безповоротного гранту від США через Світовий банк. Ці кошти допоможуть у фінансуванні пріоритетних видатків бюджету як зарплати вчителів, медиків і рятувальників, соціальні допомоги.
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