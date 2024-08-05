Обвал фондового ринку й біткоїна, грант від США: головне за понеділок

На тлі занепокоєння щодо рецесії в США та світі й падіння техносектору відбувся обвал всього фондового ринку. Після різкого падіння на азійських ринках фʼючерси на фондовому ринку США стрімко знизилися перед відкриттям торгів у понеділок.

Курс біткоїна впав нижче за $50 тис., показавши рекордне падіння з 2021 року

Курс біткоїна (BTC) вранці 5 серпня впав нижче за $50 тис., за останні 24 години перша криптовалюта подешевшала на 18%, а за дві доби — майже на 20%. Це найнижче значення курсу з січня 2024 року і різке падіння ціни криптовалюти з 2021 року.

Баффетт продав половину своїх акцій в Apple

Компанія Berkshire Hathaway, яка належить Воррену Баффетту, продала близько половини своїх акцій у компанії Apple.

Україна отримала грант від США на $3,9 мільярда

Україна отримала $3,9 млрд безповоротного гранту від США через Світовий банк. Ці кошти допоможуть у фінансуванні пріоритетних видатків бюджету як зарплати вчителів, медиків і рятувальників, соціальні допомоги.