Фондові ринки різко впали

Японські акції впали у понеділок, 5 серпня, у результаті індекс Nikkei 225 обвалився майже на 13%, що стало найбільшим одноденним падінням в його історії, оскільки світові ринки занепокоєні перспективою рецесії в США, пише Financial Times, передає Forbes.

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Причини

Гірші, ніж очікувалося, дані щодо зайнятості в США викликали побоювання, що Федеральний резерв, можливо, надто довго чекає, щоб почати знижувати відсоткові ставки.

Японський Topix впав на цілих 11%, знищивши річний приріст. Nikkei 225 у пʼятницю пережив найбільше одноденне падіння з 1987 року. Торги фʼючерсами Topix і Nikkei були призупинені.

Фʼючерсні ринки вказали, що масштабний розпродаж у Японії, ймовірно, продовжиться в Європі та США. Інвестори готові до відновлення волатильності через побоювання, що Федеральна резервна система надто повільно відреагувала на ознаки охолодження економіки США і може бути змушена знизити відсоткові ставки.

Азійські ринки вплинули на все

Трейдери в Токіо заявили, що продаж був частиною великої корекції та зниження ризиків із боку глобальних фондів. Але токійські акції також постраждали від єни, яка зміцнилася приблизно на 9% із середини липня.

Ситуація у Японії позначилася і на інших азійських ринках.

Південнокорейський індекс Kospi впав на понад 4% на ранніх ранкових торгах, тоді як австралійський S&P/ASX 200 упав майже на 3%. Основний індекс фондового ринку Тайваню впав більш ніж на 6%.

Після різкого падіння на азійських ринках фʼючерси на фондовому ринку США стрімко знизилися перед відкриттям торгів у понеділок: індекс S&P 500 упав на 2,8%, а Nasdaq — на 5,5%.

Глобальна нестабільність поширилася і на ринок криптовалюти.

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