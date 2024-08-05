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5 серпня 2024, 11:55

Фондові ринки різко впали

Японські акції впали у понеділок, 5 серпня, у результаті індекс Nikkei 225 обвалився майже на 13%, що стало найбільшим одноденним падінням в його історії, оскільки світові ринки занепокоєні перспективою рецесії в США, пише Financial Times, передає Forbes.

Японські акції впали у понеділок, 5 серпня, у результаті індекс Nikkei 225 обвалився майже на 13%, що стало найбільшим одноденним падінням в його історії, оскільки світові ринки занепокоєні перспективою рецесії в США, пише Financial Times, передає Forbes.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниПричиниГірші, ніж очікувалося, дані щодо зайнятості в США викликали побоювання, що Федеральний резерв, можливо, надто довго чекає, щоб почати знижувати відсоткові ставки.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Причини

Гірші, ніж очікувалося, дані щодо зайнятості в США викликали побоювання, що Федеральний резерв, можливо, надто довго чекає, щоб почати знижувати відсоткові ставки.

Японський Topix впав на цілих 11%, знищивши річний приріст. Nikkei 225 у пʼятницю пережив найбільше одноденне падіння з 1987 року. Торги фʼючерсами Topix і Nikkei були призупинені.

Фʼючерсні ринки вказали, що масштабний розпродаж у Японії, ймовірно, продовжиться в Європі та США. Інвестори готові до відновлення волатильності через побоювання, що Федеральна резервна система надто повільно відреагувала на ознаки охолодження економіки США і може бути змушена знизити відсоткові ставки.

Азійські ринки вплинули на все

Трейдери в Токіо заявили, що продаж був частиною великої корекції та зниження ризиків із боку глобальних фондів. Але токійські акції також постраждали від єни, яка зміцнилася приблизно на 9% із середини липня.
Ситуація у Японії позначилася і на інших азійських ринках.

Південнокорейський індекс Kospi впав на понад 4% на ранніх ранкових торгах, тоді як австралійський S&P/ASX 200 упав майже на 3%. Основний індекс фондового ринку Тайваню впав більш ніж на 6%.

Після різкого падіння на азійських ринках фʼючерси на фондовому ринку США стрімко знизилися перед відкриттям торгів у понеділок: індекс S&P 500 упав на 2,8%, а Nasdaq — на 5,5%.

Глобальна нестабільність поширилася і на ринок криптовалюти.

Читайте також: Курс біткоїна впав нижче за $50 тис., показавши рекордне падіння з 2021 року

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
Segaf
Segaf
5 серпня 2024, 12:02
#
Объясните ,что снова мировой кризис грядет???
+
+15
Андрей Николаевич
Андрей Николаевич
5 серпня 2024, 12:11
#
Это только начало, но похоже на то: заигрались они со своими ставками и дорогим долларом — все боятся рецессии в США.

Поточна ситуація:

▪️Фондовий ринок Японії повідомив про найбільше 2-х денне падіння в історії
▪️Сьогодні ринкова капіталізація компаній «Великої сімки G7» скоротилася на більш ніж $1 трильйон доларів.
▪️Ринкова капіталізація крипти скоротилася більш ніж на $300 мільярдів доларів за 24 години.
▪️Ринки оцінюють 60% ймовірність екстреного зниження ставки ФРС.
▪️Південна Корея припиняє всі замовлення на продаж на своєму фондовому ринку.
▪️Фьючерсы на Nasdaq впали на 6,5% за один день
+
+15
bonv
bonv
5 серпня 2024, 12:24
#
Крипта теж обвалилась:)))
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