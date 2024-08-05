Компанія Berkshire Hathaway, яка належить Воррену Баффетту, продала близько половини своїх акцій у компанії Apple. Про це повідомляє Reuters.
5 серпня 2024, 9:15
Баффетт продав половину своїх акцій в Apple
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Що відомо
Згідно з опублікованими даними, Berkshire Hathaway у другому кварталі продала близько 390 мільйонів акцій Apple.
У період із січня по березень, коли ціна акцій зросла на 23%, компанія продала 115 мільйонів акцій.
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Станом на 30 червня Berkshire володіла приблизно 400 мільйонами акцій Apple на суму $84,2 мільярда.
Нагадаємо
Як писав раніше «Мінфін», американська холдингова компанія Berkshire Hathaway Уоррена Баффета у липні збільшила продажі акцій Bank of America до більш ніж $3 млрд.
Джерело: Мінфін
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