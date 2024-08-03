S&P знизило кредитний рейтинг України до вибіркового дефолту

Американське рейтингове агентство S&P Global знизило кредитний рейтинг України до рівня «вибірковий дефолт». Причина — відсутність виплат за облігаціями з боку України. Про це повідомляє пресслужба агентства.

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Уряд України вирішив призупинити виплати за облігаціями до реструктуризації. З цією метою уряд не виконав платіж купонного доходу за єврооблігаціями на 2026 рік, який мав відбутися 1 серпня 2024 року.

S&P також не очікує отримання платежу протягом десяти робочих днів, передбачених угодою.

«Ми знизили наші довгострокові та короткострокові рейтинги в іноземній валюті (FC) України до „SD/SD“ (вибірковий дефолт) з „CC“. Ми також знизили рейтинг єврооблігацій 2026 року з „CC“ до „D“ (дефолт)», — йдеться у повідомленні агентства.

Водночас S&P підтвердило суверенні рейтинги в національній валюті (LC) «CCC+/C» і «uaBB» за національною шкалою.

«Ми розуміємо, що державний борг України, деномінований у гривні, не підлягає реструктуризації. Прогноз рейтингу LC — стабільний», — додало агентство.

Прогноз

В S&P очікують підвищення довгострокового рейтингу України в іноземній валюті після того, як вона завершить планований обмін боргу.

Реструктуризація єврооблігацій передбачає списання 37% основної суми, зменшення відсотків та продовження термінів погашення.

Агентство також вважає, що економіка України не відновиться до довоєнного рівня в межах прогнозного періоду до 2027 року.

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Нагадаємо

На цьому тижні, 31 липня, президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11396, який дозволяє уряду призупинити виплати за зовнішнім боргом до 1 жовтня.

Кабмін ухвалив відповідний законопроєкт 18 липня.

«Мінфін» писав, що Україні вдалося досягти принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України щодо реструктуризації боргу.

Угода про реструктуризацію передбачатиме, що існуючі єврооблігації в обігу будуть обміняні на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зниженням чистої приведеної вартості боргу на близько 60%.

Після завершення реструктуризації строк погашення єврооблігацій буде продовжено: перше погашення на суму $1,172 млрд відбудеться у 2029 році. Для порівняння, без реструктуризації, основна сума боргу в розмірі $9,381 млрд (без урахування капіталізованих відсотків) підлягала б виплаті в період з 2024 по 2029 рік.