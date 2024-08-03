Американське рейтингове агентство S&P Global знизило кредитний рейтинг України до рівня «вибірковий дефолт». Причина — відсутність виплат за облігаціями з боку України. Про це повідомляє пресслужба агентства.
S&P знизило кредитний рейтинг України до вибіркового дефолту
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Уряд України вирішив призупинити виплати за облігаціями до реструктуризації. З цією метою уряд не виконав платіж купонного доходу за єврооблігаціями на 2026 рік, який мав відбутися 1 серпня 2024 року.
S&P також не очікує отримання платежу протягом десяти робочих днів, передбачених угодою.
«Ми знизили наші довгострокові та короткострокові рейтинги в іноземній валюті (FC) України до „SD/SD“ (вибірковий дефолт) з „CC“. Ми також знизили рейтинг єврооблігацій 2026 року з „CC“ до „D“ (дефолт)», — йдеться у повідомленні агентства.
Водночас S&P підтвердило суверенні рейтинги в національній валюті (LC) «CCC+/C» і «uaBB» за національною шкалою.
«Ми розуміємо, що державний борг України, деномінований у гривні, не підлягає реструктуризації. Прогноз рейтингу LC — стабільний», — додало агентство.
Прогноз
В S&P очікують підвищення довгострокового рейтингу України в іноземній валюті після того, як вона завершить планований обмін боргу.
Реструктуризація єврооблігацій передбачає списання 37% основної суми, зменшення відсотків та продовження термінів погашення.
Агентство також вважає, що економіка України не відновиться до довоєнного рівня в межах прогнозного періоду до 2027 року.
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Нагадаємо
На цьому тижні, 31 липня, президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11396, який дозволяє уряду призупинити виплати за зовнішнім боргом до 1 жовтня.
Кабмін ухвалив відповідний законопроєкт 18 липня.
«Мінфін» писав, що Україні вдалося досягти принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України щодо реструктуризації боргу.
Угода про реструктуризацію передбачатиме, що існуючі єврооблігації в обігу будуть обміняні на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зниженням чистої приведеної вартості боргу на близько 60%.
Після завершення реструктуризації строк погашення єврооблігацій буде продовжено: перше погашення на суму $1,172 млрд відбудеться у 2029 році. Для порівняння, без реструктуризації, основна сума боргу в розмірі $9,381 млрд (без урахування капіталізованих відсотків) підлягала б виплаті в період з 2024 по 2029 рік.
Коментарі - 6
Доприкалувались нелохи з непрофанами © Гірше ж точно не буде ©
24% українців при поточному доході відчувають серйозні матеріальні труднощі. Про це свідчать результати опитування Національного Демократичного інституту та Київського міжнародного інституту соціології.
Ще 39% опитаних українців відзначили, що вони відчувають певні матеріальні складнощі за поточних доходів. Можуть жити на свій дохід 28% респондентів. І лише 8% опитаних українців відповіли, що їм комфортно жити на свій дохід.
Водночас, опитування показало, що частка людей, які вважають, що майбутнє покоління буде більш забезпеченим — впало. Якщо ще у 2023 році 63% людей відповіли на це питання позитивно, то вже у 2024 році ця цифра впала до 47%.