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3 серпня 2024, 10:33

S&P знизило кредитний рейтинг України до вибіркового дефолту

Американське рейтингове агентство S&P Global знизило кредитний рейтинг України до рівня «вибірковий дефолт». Причина — відсутність виплат за облігаціями з боку України. Про це повідомляє пресслужба агентства.

Американське рейтингове агентство S&P Global знизило кредитний рейтинг України до рівня «вибірковий дефолт».

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Уряд України вирішив призупинити виплати за облігаціями до реструктуризації. З цією метою уряд не виконав платіж купонного доходу за єврооблігаціями на 2026 рік, який мав відбутися 1 серпня 2024 року.

S&P також не очікує отримання платежу протягом десяти робочих днів, передбачених угодою.

«Ми знизили наші довгострокові та короткострокові рейтинги в іноземній валюті (FC) України до „SD/SD“ (вибірковий дефолт) з „CC“. Ми також знизили рейтинг єврооблігацій 2026 року з „CC“ до „D“ (дефолт)», — йдеться у повідомленні агентства.

Водночас S&P підтвердило суверенні рейтинги в національній валюті (LC) «CCC+/C» і «uaBB» за національною шкалою.

«Ми розуміємо, що державний борг України, деномінований у гривні, не підлягає реструктуризації. Прогноз рейтингу LC — стабільний», — додало агентство.

Прогноз

В S&P очікують підвищення довгострокового рейтингу України в іноземній валюті після того, як вона завершить планований обмін боргу.

Реструктуризація єврооблігацій передбачає списання 37% основної суми, зменшення відсотків та продовження термінів погашення.

Агентство також вважає, що економіка України не відновиться до довоєнного рівня в межах прогнозного періоду до 2027 року.

Читайте також: Держборг України за місяць зріс на 53 млрд

Нагадаємо

На цьому тижні, 31 липня, президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11396, який дозволяє уряду призупинити виплати за зовнішнім боргом до 1 жовтня.

Кабмін ухвалив відповідний законопроєкт 18 липня.

«Мінфін» писав, що Україні вдалося досягти принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України щодо реструктуризації боргу.

Угода про реструктуризацію передбачатиме, що існуючі єврооблігації в обігу будуть обміняні на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зниженням чистої приведеної вартості боргу на близько 60%.

Після завершення реструктуризації строк погашення єврооблігацій буде продовжено: перше погашення на суму $1,172 млрд відбудеться у 2029 році. Для порівняння, без реструктуризації, основна сума боргу в розмірі $9,381 млрд (без урахування капіталізованих відсотків) підлягала б виплаті в період з 2024 по 2029 рік.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+30
Bookseller
Bookseller
3 серпня 2024, 10:57
#
🄳🄴🄵🄰🅄🄻🅃😡
+
+45
financialGenius
financialGenius
3 серпня 2024, 11:20
#
Ждём когда и по овдп будут сюрпризы от правительства…
+
0
Leonid Fridman
Leonid Fridman
3 серпня 2024, 11:35
#
Ну і на що це вплинуло? Зарплати як росли так і ростуть, ринок нерухомості відновлюється, економіка відновлюється. А ці «недоконтори» свої рейтинги можуть куди треба запхати — ніхто на них вже уваги не звертає.
+
+36
potator
potator
3 серпня 2024, 11:44
#
НЛО по определению красное. — Красное — это с Марса. А зеленое — с Венеры. — Нет, красное — это не из нашей галактики.
+
+36
bonv
bonv
3 серпня 2024, 11:57
#
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті з CC до C (дефолт неминучий) після її угоди з кредиторами про реструктуризацію боргу на понад 20 мільярдів доларів.
Доприкалувались нелохи з непрофанами © Гірше ж точно не буде ©
+
+36
bonv
bonv
3 серпня 2024, 11:57
#
Кожному четвертому українцю катастрофічно не вистачає грошей, — опитування.
24% українців при поточному доході відчувають серйозні матеріальні труднощі. Про це свідчать результати опитування Національного Демократичного інституту та Київського міжнародного інституту соціології.
Ще 39% опитаних українців відзначили, що вони відчувають певні матеріальні складнощі за поточних доходів. Можуть жити на свій дохід 28% респондентів. І лише 8% опитаних українців відповіли, що їм комфортно жити на свій дохід.
Водночас, опитування показало, що частка людей, які вважають, що майбутнє покоління буде більш забезпеченим — впало. Якщо ще у 2023 році 63% людей відповіли на це питання позитивно, то вже у 2024 році ця цифра впала до 47%.
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