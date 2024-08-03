У суботу відключень світла не прогнозується — Укренерго

У суботу, 3 серпня, застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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При зміні ситуації компанія повідомить додатково.

В Укренерго також закликали громадян користуватись потужними електроприладами з 11:00 до 15:00. Це період, коли в енергосистемі найбільше електроенергії завдяки активній роботі сонячних електростанцій.

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Нагадаємо

Як писав «Мінфін», за умови відсутності зовнішніх впливів наступні три місяці обмеження електроенергії в Україні можуть бути мінімальними.

В Укренерго заявили, що ситуація з електропостачанням в Україні покращилася, і є підстави очікувати, що найскладніший період літа вже позаду.