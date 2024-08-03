У суботу, 3 серпня, застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
3 серпня 2024, 11:25
У суботу відключень світла не прогнозується — Укренерго
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
При зміні ситуації компанія повідомить додатково.
В Укренерго також закликали громадян користуватись потужними електроприладами з 11:00 до 15:00. Це період, коли в енергосистемі найбільше електроенергії завдяки активній роботі сонячних електростанцій.
Читайте також: Вересень-жовтень є шанс пройти без відключень світла: чого чекати взимку
Нагадаємо
Як писав «Мінфін», за умови відсутності зовнішніх впливів наступні три місяці обмеження електроенергії в Україні можуть бути мінімальними.
В Укренерго заявили, що ситуація з електропостачанням в Україні покращилася, і є підстави очікувати, що найскладніший період літа вже позаду.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі