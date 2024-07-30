Наступні три місяці Україна може пройти з мінімальними відключеннями світла — радник прем'єр-міністра

За умови відсутності зовнішніх впливів наступні три місяці обмеження електроенергії в Україні можуть бути мінімальними. Про це в ефірі Київ24 заявив радник прем'єр-міністра Юрій Бойко, повідомляє Бізнес Цензор.

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«Ми зараз увійшли в період, коли генерації електрики в системі побільшало, температура впала, відповідно знизилося споживання», — сказав він.

За словами Бойка, українська енергосистема є погодозалежною, тож саме завдяки погоді система наразі перебуває у відносному балансі.

«Якщо не буде зовнішніх впливів, то ми в цьому відносному балансі. Це означає, що якщо обмеження в якісь дні і будуть виникати, то вони матимуть незначний характер. Повинні прожити так наступних мінімум три місяці», — пояснив він.

Нагадаємо

На сьогодні, 30 липня, Укренерго скасувало відключення електроенергії.

Раніше, як писав «Мінфін», в «Укренерго» заявили, що ситуація з електропостачанням в Україні покращилася, і є підстави очікувати, що найскладніший період літа вже позаду.