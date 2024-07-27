Найскладніший період літа в енергетиці вже позаду — Укренерго

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За його словами, «у нас є всі причини очікувати, що найскладніший період літа — уже позаду. Ми пройшли дуже складні пару тижнів і зараз дійсно ситуація покращилася. Це пов’язано, передусім, з тим, що нарешті спала абсолютно аномальна, рекордна, спека. І відтак — зменшилося споживання електроенергії. І також, звичайно, це пов’язано з тим, що вийшли з ремонту певні енергогенеруючі потужності — довгоочікувані, важливі для енергосистеми — які, безумовно, додають нам потужності та скорочують дефіцит».

«В деякі години дефіцит може бути менший, в деякі — трохи більший. А в деякі — ми навіть маємо можливість не запроваджувати ніяких обмежень електроспоживання», — зазначив Кудрицький.