Укренерго: відключень світла сьогодні не прогнозується

Застосування заходів обмеження 1 серпня не прогнозується. Через похолодання тенденція до зниження споживання по країні зберігається. Про це йдеться у повідомленні Укренерго.

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Що кажуть в компанії

«У вечірні години навантаження на систему все ще високе. Вчора вечірній максимум на 1,2% перевищував аналогічний період понеділка. Прохолодніші ночі впливають на зниження споживання в ранкові години. Сьогодні на 10.00 споживання на 2% нижче, ніж вчора вранці», — йдеться у повідомленні.

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Прохання Укренерго

«За можливості, перенесіть користування потужними електроприладами на денні години — з 11:00 до 15:00. Це період, коли в енергосистемі найбільше електроенергії завдяки активній роботі сонячних електростанцій», — зазначили в компанії.

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Нагадаємо

Як писав «Мінфін», за умови відсутності зовнішніх впливів наступні три місяці обмеження електроенергії в Україні можуть бути мінімальними.

В «Укренерго» заявили, що ситуація з електропостачанням в Україні покращилася, і є підстави очікувати, що найскладніший період літа вже позаду.