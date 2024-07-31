Біткоїн впав нижче $67 тисяч. В чому причина

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Падіння біткоїна

У вівторок під час торгів біткоїн впав на 2,2% до $65 875, після чого дещо відновився і торгувався на позначці $66 600.

Згідно із даними інтерактивної таблиці «Мінфіну», станом на 23:59 (30 липня) вартість біткоїна становить $66,169 за монету.

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Причина падіння

За даними дослідницької компанії Arkham Intelligence, в понеділок з рахунку, пов'язаного з урядом США, було переведено $2 мільярди біткоїнів на нову адресу.

Казначейство США накопичило мільярди доларів у вилучених криптовалютах завдяки боротьбі проти таких платформ, як маркетплейс Silk Road, який кандидат в президенти Дональд Трамп пообіцяв перетворити на стратегічний резерв для скарбниці країни в разі свого обрання.

Передісторія

Як писав «Мінфін», на вихідних у Сполучених Штатах відбулась Bitcoin Conference 2024 на який виступив із підтримкою криптоспільноти Дональд Трамп. Перша криптовалюта на вихідних зросла й досягнула майже до $70 тис.