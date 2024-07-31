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31 липня 2024, 8:20

Біткоїн впав нижче $67 тисяч. В чому причина

Біткоїн впав нижче $67 тисяч, оскільки трейдери відреагували на інформацію про те, що уряд США може продати частину своїх значних криптовалютних активів. Про це повідомляє Bloomberg.

Біткоїн впав нижче $67 тисяч, оскільки трейдери відреагували на інформацію про те, що уряд США може продати частину своїх значних криптовалютних активів.
Фото: depositphotos

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Падіння біткоїна

У вівторок під час торгів біткоїн впав на 2,2% до $65 875, після чого дещо відновився і торгувався на позначці $66 600.

Згідно із даними інтерактивної таблиці «Мінфіну», станом на 23:59 (30 липня) вартість біткоїна становить $66,169 за монету.

Читайте: США стануть головним майнером планети: як змінить крипторинок президент Трамп

Причина падіння

За даними дослідницької компанії Arkham Intelligence, в понеділок з рахунку, пов'язаного з урядом США, було переведено $2 мільярди біткоїнів на нову адресу.

Казначейство США накопичило мільярди доларів у вилучених криптовалютах завдяки боротьбі проти таких платформ, як маркетплейс Silk Road, який кандидат в президенти Дональд Трамп пообіцяв перетворити на стратегічний резерв для скарбниці країни в разі свого обрання.

Передісторія

Як писав «Мінфін», на вихідних у Сполучених Штатах відбулась Bitcoin Conference 2024 на який виступив із підтримкою криптоспільноти Дональд Трамп. Перша криптовалюта на вихідних зросла й досягнула майже до $70 тис.

Переглянути курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin та інших криптовалют

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Bookseller
Bookseller
31 липня 2024, 8:39
#
После того, как Трамп решил сделать стратегический запас биткоинов США, «демократы» решили срочно продать все имеющиеся биткоины… Вывод один, они уверены, что президентом станет Трамп, а Камала вряд ли сможет стать первой женщиной президентом США — не тот уровень для такого исторического события.
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