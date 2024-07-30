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30 липня 2024, 16:49

Світовий попит на золото у другому кварталі знизився на 6% — WGC

Світовий попит на золото без урахування позабіржових угод (OTC) у II кварталі 2024 року знизився на 6% порівняно з аналогічним періодом минулого року та становив 929 тонн, підрахував World Gold Council (WGC).

Світовий попит на золото без урахування позабіржових угод (OTC) у II кварталі 2024 року знизився на 6% порівняно з аналогічним періодом минулого року та становив 929 тонн, підрахував World Gold Council (WGC).►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиПадіння попитуЧерез високі ціни на золото попит на ювелірні прикраси впав на 19%, до 391 тонни, відповідно скоротився і попит на золото з боку ювелірної галузі - на 17%, до 411 тонн.
Фото: depositphotos

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Падіння попиту

Через високі ціни на золото попит на ювелірні прикраси впав на 19%, до 391 тонни, відповідно скоротився і попит на золото з боку ювелірної галузі — на 17%, до 411 тонн.

Частково спад на ювелірному ринку компенсувався зростанням попиту на золото в інших галузях. Зокрема, в технологічному секторі споживання зросло на 11%, до 81 тонни, за рахунок використання золота в електроніці, насамперед у чіпах для напряму ШІ, що набирає популярність.

Центробанки, намагаючись захистити та диверсифікувати свої портфелі, збільшили закупівлю золота на 6%, до 183 тонн.

Читайте: Золото на максимумі: як на ціни впливають ФРС та Трамп

Пропозиція на ринку золота зросла на 4%, до 1258 тонн. У тому числі видобуток виявився рекордним для другого кварталу — 929 тонн.

Надлишок пропозиції, 329 тонн, абсорбував ринок OTC, його частка у квартальних закупівлях виявилася досить суттєвою. Разом із попитом із боку центробанків OTC-ринок став драйвером зростання цін на золото.

Читайте також: Світові центробанки «затарюються» золотом: чому цього не робить НБУ

Золото зростає у ціні

Раніше «Мінфін» писав, що ціни на золото зросли на азіатських торгах у понеділок, відновлюючи позиції після падіння протягом більшої частини липня, оскільки увага переключилася на майбутнє засідання ФРС, де центральний банк, як очікується, дасть більше підказок щодо зниження процентних ставок.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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