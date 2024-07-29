Ціни на золото підвищилися майже до $2 400

Ціни на золото зросли на азіатських торгах у понеділок, відновлюючи позиції після падіння протягом більшої частини липня, оскільки увага переключилася на майбутнє засідання ФРС, де центральний банк, як очікується, дасть більше підказок щодо зниження процентних ставок. Про це пише Investing.

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Що відбувається із золотом

Жовтому металу також сприяла слабкість долара, який відступив після того, як ключові дані щодо інфляції в п'ятницю вказали на деяке послаблення інфляції в США — сценарій, який дає ФРС більшу впевненість у зниженні ставок за позиками.

У той час як gold futures зі грудневим терміном погашення подорожчав на 0,4% до $2 395,31 за унцію, зі грудневим терміном погашення подорожчав на 0,5% до $2 440,35 за унцію до 00:58 за східним часом (04:58 GMT).

Золото зміцнилося завдяки ставкам на зниження ставки

Зростання цін на жовтий метал було викликане, головним чином, посиленням спекуляцій на тему зниження процентних ставок після обнадійливих ознак, що з'явилися минулого тижня в даних Індекс цін PCE, які є кращим індикатором інфляції ФРС.

Ці дані привернули увагу до засідання ФРС цього тижня. Очікується, що центральний банк залишить ставки без змін, проте будь-які сигнали щодо його планів щодо зниження ставок будуть перебувати під пильною увагою.

Трейдери майже повністю оцінюють можливість зниження ставки на 25 базисних пунктів у вересні, згідно з даними CME Fedwatch.

Перспектива зниження ставок сприяє золоту, оскільки знижує альтернативні витрати інвестування у жовтий метал. Високі ставки підривали ціни на золото протягом останніх двох років, хоча підвищений попит на «тиху гавань» все ж таки допоміг жовтому металу досягти рекордних максимумів.

Інші дорогоцінні метали виросли у понеділок, відновивши частину нещодавніх втрат. Platinum futures зріс на 0,8% до $953,35 за унцію, а silver futures — на 0,8% до $28,242 за унцію.

Мідь росте після серйозних втрат, очікуються нові сигнали з Китаю

Серед промислових металів ціни на мідь зросли після сильних втрат за останній місяць.

Еталонний copper futures на Лондонській біржі металів зріс на 0,2% до $9 130,50 за тонну, а одномісячний copper futures — на 0,4% до $4,1303 за фунт.

Ціни на червоний метал були підірвані побоюваннями з приводу головного імпортера — Китаю, після серії слабких економічних сигналів і відсутності ясності щодо заходів щодо стимулювання економіки.

Цього тижня основна увага буде прикута до ключових даних індексу менеджерів із закупівель з ділової активності в країні.