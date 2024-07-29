29 липня 2024, 20:00
Держборг зростає, банки очікують на приплив коштів клієнтів: головне за понеділок
Державний борг збільшився за місяць ще на 53 мільярди гривень. Станом на 30 червня він становив 6 трильйонів 167,97 млрд грн, або $152,16 млрд. Протягом червня він збільшився на 52,71 млрд грн у гривневому еквіваленті, або на $1,16 млрд — у доларовому.
Банки зафіксували приплив коштів клієнтів — опитування
Обсяг коштів населення та бізнесу в банках у ІІ кварталі значно зріс і банки очікують на його подальше зростання в наступному кварталі.
Китай перекрив росії 80% платежів у юанях
Ситуація з російськими платежами до Китаю продовжує погіршуватися: китайські банки почали повертати до росії близько 80% переказів у юанях.
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Джерело: Мінфін
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