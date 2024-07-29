Держборг зростає, банки очікують на приплив коштів клієнтів: головне за понеділок

Державний борг збільшився за місяць ще на 53 мільярди гривень. Станом на 30 червня він становив 6 трильйонів 167,97 млрд грн, або $152,16 млрд. Протягом червня він збільшився на 52,71 млрд грн у гривневому еквіваленті, або на $1,16 млрд — у доларовому.

Банки зафіксували приплив коштів клієнтів — опитування

Обсяг коштів населення та бізнесу в банках у ІІ кварталі значно зріс і банки очікують на його подальше зростання в наступному кварталі.

Китай перекрив росії 80% платежів у юанях

Ситуація з російськими платежами до Китаю продовжує погіршуватися: китайські банки почали повертати до росії близько 80% переказів у юанях.

Валютні гойдалки тривають: на який курс чекати наприкінці літа