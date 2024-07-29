Китай перекрив росії 80% платежів у юанях

Ситуація з російськими платежами до Китаю продовжує погіршуватися: китайські банки почали повертати до росії близько 80% переказів у юанях, розповіли «Комерсанту» обізнані джерела.

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Що відомо

За їх словами, китайська сторона посилює вимоги «що наростає» з грудня 2023 року. Тоді президент США Джо Байден підписав указ, що дозволяє американському Мінфіну запроваджувати вторинні санкції проти кредитних організацій третіх країн за співпрацю з російськими підсанкційними компаніями та допомогу військово-промисловому комплексу (ВПК).

Після чергового посилення санкцій у червні, коли США включили до визначення ВПК Росії всіх підсанкційних осіб, у тому числі російські банки, на китайській стороні перекази стали зависати до декількох тижнів, після чого їх нерідко скасовують без пояснення причин, каже один із співрозмовників «Комерсанта».

У результаті, за його словами, клієнт зазнає втрат на курсі та конвертації. «Комісію все візьмуть, а платіж виконаний не буде», — відзначило джерело.

«На наш досвід банки нічого не запитують: гроші просто зависають на кореспондентських рахунках на 30−40 днів і повертаються назад», — каже керуючий партнер консалтингової компанії «Сапожніков і партнери» Олексій Сапожніков.

За його словами, іноді товар прибуває до росії і китайський постачальник не може отримати свої гроші протягом п'яти-шести місяців. Однак нерідко постачання триває на умовах післяплати, додав Сапожніков.

Російським компаніям все більше доводиться вдаватися до послуг посередників — платіжних агентів або «торгівельних будинків», каже засновник Sagrada Legal Олег Ушаков. «У першому випадку агенти відповідають лише за платіжні послуги, у другому — йдеться про те, що на такі будинки покладається не тільки переведення платежу, а й функція руху товару», — пояснив Ушаков.

На цей момент платіжним агентам припадає близько 30% платежів, зазначає джерело «Комерсанта» на ринку. Використання посередника спричиняє подорожчання угоди, оскільки клієнтам потрібно закладати додаткову комісію.

У середньому вона становить 3−5%, але може сягати 8−10% залежно від складності логістичного ланцюжка та суми угоди, уточнює Ушаков. При цьому, щоб угода не потрапляла під ризики комплаєнсу і була непідсанкційною, може знадобитися не тільки проводити «нейтральний» платіж, а й фактично ввезти товар із КНР спочатку в нейтральну юрисдикцію, а потім уже в росію, наголосив експерт.