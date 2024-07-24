Промислова інфляція підскочила на 14% за місяць, в ЄС схвалили виділення Україні 4,2 млрд євро: головне за середу

Промислова інфляція в Україні за місяць зросла на 14%. Це 30-річний рекорд. Востаннє вищі темпи були тільки під час гіперінфляції 1992−1995 років. У річному вираженні (червень 2024 року до червня 2023 року) зростання індексу цін виробників промислової продукції прискорилося до 26,7%.

Посли ЄС схвалили виділення Україні траншу на 4,2 мільярда євро у межах програми Ukraine Facility

Посли Європейського Союзу узгодили виділення Україні близько 4,2 млрд євро фінансової допомоги від ЄС у межах програми Ukraine Facility.

ГУР атакувало банківську систему рф

Головним управлінням розвідки Міноборони України організувало масштабну кібератаку на банківську систему росії, яка паралізувала роботу ключових банківських установ та платіжних систем по всій території країни-агресорки.

Конкуренція за вкладника посилюється: банки намагаються утримати дохідність депозитів