ГУР атакувала банківську систему рф

Головним управлінням розвідки Міноборони України організувало масштабну кібератаку на банківську систему росії, яка паралізувала роботу ключових банківських установ та платіжних систем по всій території країни-агресорки. Про це повідомляють співрозмовники УП в ГУР.

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Клієнти найбільших банків, таких як «Сбербанк», «Альфа-банк», «Райффайзен банк» та «ВТБ», зіткнулися з проблемами чи неможливістю скористатися онлайн-банкінгом та цифровими послугами.

Крім того, заблокована або відчутно порушена робота національних платіжних систем росіян — «Системи швидких платежів «СБП» та Національної системи платіжних карт «НСПК».

Кібератака торкнулася і мобільних операторів, що призвело до перебоїв у роботі мобільного зв'язку та інтернету: постраждали «Білайн», «Мегафон», «Теле2» та «Ростелеком».

Російська влада визнала факт кібератаки, назвавши її справою рук «політично мотивованих хакерів». В українській розвідці зазначають, що атака ще триває і далека до свого завершення.

Представники ГУР МО України з гумором прокоментували ситуацію, зазначивши, що таким чином вони допомагають Росії здійснити «повернення до витоків» та відмовитися від «ворожих ліберальних цінностей», таких як онлайн-сервіси та інтернет. Вони жартома запропонували росіянам перейти на дерев'яні рахівниці, паперові абонкнижки та наскельний бухгалтерський живопис.