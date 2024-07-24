Посли ЄС схвалили виділення Україні траншу на 4,2 мільярда євро у межах програми Ukraine Facility

Посли Європейського Союзу узгодили виділення Україні близько 4,2 млрд євро фінансової допомоги від ЄС у межах програми Ukraine Facility. Про це повідомило головування Угорщини в Раді ЄС у соцмережі X.

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«Сьогодні посли ухвалили перший транш у межах Українського плану Положення про кредитний фонд Ukraine Facility, що відкриває шлях до перерахування близько 4,2 млрд млрд євро на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації України», — йдеться у повідомленні.

Наступний крок — затвердження відповідного рішення Радою ЄС за письмовою процедурою.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна очікує на наступний транш від Європейського Союзу у межах програми Ukraine Facility у вересні 2024 року.

Нещодавно Україна та Європейський Союз підписали угоду загальним обсягом 27 млрд євро на 2024 — 2027 роки у межах інструменту Ukraine Facility.

Наступні транші Україна отримуватиме щоквартально, за умови виконання індикаторів визначених у плані України.

У кінці червня 2024 року Україна отримала 1,9 мільярда євро безумовного фінансування від ЄС в межах Ukraine Facility.