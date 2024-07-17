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17 липня 2024, 20:00

Офіційний курс євро зріс до 45 грн, золото оновило максимум: головне за середу

Відтепер офіційно по 45 гривень: НБУ встановив новий курс євро

Національний банк встановив нові курси на четвер, 18 липня. Вперше курс євро перевищив 45 гривень. Офіційні курси встановлено на такому рівні: 1 долар США — 41,4627 грн (це новий максимум); 1 євро — 45,3457 грн (і це теж максимальне значення).

З початку року в Україну зайшло $1,84 млрд прямих іноземних інвестицій — НБУ

За попередніми даними НБУ, у першому кварталі 2024 року притік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну у 2023 році становив $1 838 млн.

Золото подорожчало до рекорду

Ціна золота під час торгів у вівторок досягла історичного максимуму, оскільки ринки продовжують чекати від центральних банків світу кроків щодо пом'якшення грошово-кредитної політики цього року.

Українці почали знову перевкладатися у валютні депозити: як реагують банки

Грошей українців у депозитних портфелях банків у червні знову побільшало. Про це свідчать оперативні дані НБУ. Зростали як вклади населення, так і бізнесу. На яких умовах зараз можна розмістити гроші приватному клієнту у фінустанові з депозитним портфелем від 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

Джерело: Мінфін
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