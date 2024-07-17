За попередніми даними НБУ, у першому кварталі 2024 року притік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну у 2023 році становив $1 838 млн. Про це в телеграм-каналі написав Голова Податкового комітету Данило Гетманцев.
З початку року в Україну зайшло $1,84 млрд прямих іноземних інвестицій — НБУ
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Інвестиції в Україну
Левова частка (70%) притоку ПІІ у першому кварталі цього року — це реінвестування доходів, отриманих іноземним інвестором в Україні ($1 286 млн). Частково це пояснюється обмеженнями на транскордонні перекази,
Топ-3 сектора за притоком ПІІ у I кварталі 2024 року:
- Добувна промисловість — $530 млн
- Торгівля — $493 млн
- Фінансовий сектор — $256 млн
Станом на кінець І кв. 2024 року накопичені ПІІ (запас) складали $55,79 млрд. За цим показником ми знаходимось зараз на рівні І кварталу 2021 року ($55,96 млрд). Утім це все ще суттєво (на 15%) менше за останній квартал перед повномасштабною війною (ІV кв. 2021 — 65,75 млрд).
Якщо порівнювати із країнами Центральної та Східної Європи, то показники притоку ПІІ як частки від ВВП, від капітальних інвестицій, а також накопичених ПІІ на душу населення, залишаються на низькому рівні.
За даними UNCTAD, у 2023 році накопичені ПІІ у Польщі, яка до повномасштабної війни була співставною із нами за чисельністю населення, склали $335,5 млрд, тоді як в Україні $55,1 млрд, тобто були у 6 разів більшими.
Це говорить про те, що українська економіка залишається суттєво недоінвестованою.
Звісно очікувати на суттєве збільшення ПІІ, особливо green-field (з нуля), можна буде після завершення війни. Цьому сприятиме статус України, як кандидата на вступ до ЄС та відповідне просування у реформах в рамках переговорного процесу — шлях, який проходила та ж Польща, в якій з 1993 по 2022 рр. запас ПІІ збільшився у 20 разів.
В цьому плані Україна не є якоюсь унікальною, а отже зможе залучати щонайменше $15 млрд ПІІ щорічно, які будуть необхідними для відновлення і стійкого розвитку.
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