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17 липня 2024, 15:52

З початку року в Україну зайшло $1,84 млрд прямих іноземних інвестицій — НБУ

За попередніми даними НБУ, у першому кварталі 2024 року притік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну у 2023 році становив $1 838 млн. Про це в телеграм-каналі написав Голова Податкового комітету Данило Гетманцев.

За попередніми даними НБУ, у першому кварталі 2024 року притік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну у 2023 році становив $1 838 млн.
Фото:depositphotos

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Інвестиції в Україну

Левова частка (70%) притоку ПІІ у першому кварталі цього року — це реінвестування доходів, отриманих іноземним інвестором в Україні ($1 286 млн). Частково це пояснюється обмеженнями на транскордонні перекази, в т. ч. на вивід дивідендів. При цьому з травня поточного року НБУ дещо послабив такі обмеження у рамках широкого пакету валютної лібералізації.

Топ-3 сектора за притоком ПІІ у I кварталі 2024 року:

  • Добувна промисловість — $530 млн
  • Торгівля — $493 млн
  • Фінансовий сектор — $256 млн

Станом на кінець І кв. 2024 року накопичені ПІІ (запас) складали $55,79 млрд. За цим показником ми знаходимось зараз на рівні І кварталу 2021 року ($55,96 млрд). Утім це все ще суттєво (на 15%) менше за останній квартал перед повномасштабною війною (ІV кв. 2021 — 65,75 млрд).

Якщо порівнювати із країнами Центральної та Східної Європи, то показники притоку ПІІ як частки від ВВП, від капітальних інвестицій, а також накопичених ПІІ на душу населення, залишаються на низькому рівні.

За даними UNCTAD, у 2023 році накопичені ПІІ у Польщі, яка до повномасштабної війни була співставною із нами за чисельністю населення, склали $335,5 млрд, тоді як в Україні $55,1 млрд, тобто були у 6 разів більшими.

Це говорить про те, що українська економіка залишається суттєво недоінвестованою.

Звісно очікувати на суттєве збільшення ПІІ, особливо green-field (з нуля), можна буде після завершення війни. Цьому сприятиме статус України, як кандидата на вступ до ЄС та відповідне просування у реформах в рамках переговорного процесу — шлях, який проходила та ж Польща, в якій з 1993 по 2022 рр. запас ПІІ збільшився у 20 разів.

В цьому плані Україна не є якоюсь унікальною, а отже зможе залучати щонайменше $15 млрд ПІІ щорічно, які будуть необхідними для відновлення і стійкого розвитку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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