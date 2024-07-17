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17 липня 2024, 14:02

Золото подорожчало до рекорду

Ціна золота під час торгів у вівторок досягла історичного максимуму, оскільки ринки продовжують чекати від центральних банків світу кроків щодо пом'якшення грошово-кредитної політики цього року, повідомляє Trading Economics.

Ціна золота під час торгів у вівторок досягла історичного максимуму, оскільки ринки продовжують чекати від центральних банків світу кроків щодо пом'якшення грошово-кредитної політики цього року, повідомляє Trading Economics.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниТорги на біржіСерпневі ф'ючерси на золото на біржі Comex торгуються на рівні $2464,2 за унцію, що на 1,5% вище за рівень на закриття попередньої сесії.
Фото:depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Торги на біржі

Серпневі ф'ючерси на золото на біржі Comex торгуються на рівні $2464,2 за унцію, що на 1,5% вище за рівень на закриття попередньої сесії.

Напередодні глава Федеральної резервної системи Джером Пауелл сказав, що впевненість керівництва Федрезерва в русі інфляції в США до цільового рівня в 2% зросла за останній час. Також Пауелл додав, що регулятор не чекатиме, поки інфляція опуститься до 2%, при ухваленні рішення про зниження ключової ставки.

Аналітики не очікують, що ФРС знизить ставку на засіданні цього місяця. При цьому ф'ючерси на розмір ставки вказують на те, що ринок оцінює практично 100% ймовірність її зменшення у вересні.

Також очікується, що незабаром до пом'якшення ДКП перейдуть Європейський центральний банк, Банк Англії та Народний банк Китаю, що посилює попит на дорогоцінні метали у Європі та Азії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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