Гривня оновила мінімум у парі з євро, біткоїн злетів на 5% за добу: головне за понеділок
Українська нацвалюту продовжує падіння. НБУ встановив офіційний курс на 16 липня у парі з євро на новій історичній позначці. Отже, на початку нового тижня регулятор встановив такі курси: 1 долар коштує 41,0107 грн (максимум 41,0434 грн); 1 євро коштує 44,7263 грн (новий мінімум для гривні).
Безпекові угоди з партнерами вже принесли Україні $38 млрд — Зеленський
Укладені з партнерами угоди про співпрацю у сфері безпеки вже принесли Україні близько $38 млрд. Про це сказав президент Володимир Зеленський на пресконференції в Києві 15 липня.
Вартість біткоїна злетіла вище $63 тисяч
15 липня 2024 року біткоїн відзначився різким приростом. У моменті курс досяг позначки в $63 тис, додавши 5% за добу.
Долар на міжбанку подолав 41 грн/$: чи пожене страх девальвації його ще вище
Цей тиждень на валютному ринку мине для гривні дуже суперечливо та напружено. Ситуація більше залежатиме від психологічних чинників та настроїв учасників українського міжбанку, ніж від суто економічних «ввідних». Хоча й економічних причин тиску на гривню достатньо.
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