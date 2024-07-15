Гривня оновила мінімум у парі з євро, біткоїн злетів на 5% за добу: головне за понеділок

Українська нацвалюту продовжує падіння. НБУ встановив офіційний курс на 16 липня у парі з євро на новій історичній позначці. Отже, на початку нового тижня регулятор встановив такі курси: 1 долар коштує 41,0107 грн (максимум 41,0434 грн); 1 євро коштує 44,7263 грн (новий мінімум для гривні).

Безпекові угоди з партнерами вже принесли Україні $38 млрд — Зеленський

Укладені з партнерами угоди про співпрацю у сфері безпеки вже принесли Україні близько $38 млрд. Про це сказав президент Володимир Зеленський на пресконференції в Києві 15 липня.

Вартість біткоїна злетіла вище $63 тисяч

15 липня 2024 року біткоїн відзначився різким приростом. У моменті курс досяг позначки в $63 тис, додавши 5% за добу.

Долар на міжбанку подолав 41 грн/$: чи пожене страх девальвації його ще вище