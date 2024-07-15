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15 липня 2024, 20:00

Гривня оновила мінімум у парі з євро, біткоїн злетів на 5% за добу: головне за понеділок

Гривня знову оновила мінімум у парі з євро

Українська нацвалюту продовжує падіння. НБУ встановив офіційний курс на 16 липня у парі з євро на новій історичній позначці. Отже, на початку нового тижня регулятор встановив такі курси: 1 долар коштує 41,0107 грн (максимум 41,0434 грн); 1 євро коштує 44,7263 грн (новий мінімум для гривні).

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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LSD75
LSD75
15 липня 2024, 21:38
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