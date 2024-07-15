Вартість біткоїна злетіла вище $62 тисяч

У ніч на 15 липня 2024 року біткоїн відзначився різким приростом. Ціна активу подолала рівень у $62 000, пише Іncrypted.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

У моменті курс досяг позначки в $62 968, за даними порталу. На момент написання актив торгується близько $62 730. Приріст на добовому графіку склав 3,17%:

Приростом відзначився також показник домінування біткоїна. Він зріс на 0,6%, досягнувши в моменті зони 55,16%, згідно з TradingView.

Примітно, всі активи з топ-10 за показником капіталізації також перебувають у «зеленій» зоні. Крім біткоїна, значним приростом також відзначилися Ethereum (ETH), Solana (SOL), Lido Staked Ether (stETH) і Dogecoin (DOGE).

На те, що ринок почав відновлюватися, вказує також індекс страху і жадібності. За останні 24 години показник зріс на 19 базисних пунктів: