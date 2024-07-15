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15 липня 2024, 16:03

Гривня знову оновила мінімум у парі з євро

Українська нацвалюту продовжує падіння. НБУ встановив офіційний курс на 16 липня у парі з євро на новій історичній позначці.

Українська нацвалюту продовжує падіння.

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Отже, на початку нового тижня регулятор встановив такі курси:

  • 1 долар коштує 41,0107 грн (максимум 41,0434 грн);
  • 1 євро коштує 44,7263 грн (новий мінімум для гривні).

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,80−41,25 грн. Євро купують за 44,40 грн, а продають за 44,95 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,20−41,31, євро — 44,89−45,10 грн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 9

+
+47
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
15 липня 2024, 16:11
#
Интересно, как там любители порекомендовать, что нужно сидеть в гривне по 36.6, вы теперь готовы тем людям что вам поверили, продавать гривну по 36.6 или так балаболы???
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0
Робин Гуд
Робин Гуд
15 липня 2024, 20:01
#
Да всё как обычно: такие «товарищи» или пропали и сидят молча, или ждут очередного выравнивания на 50 копеек чтобы написать «завтра зальют баксами, бакс никому не нужен, и что уже завтра по 39, 36 или вообще 33» :)

Только разве что Алекс будет рассказывать про то как надо вкладываться в ОВГЗ, не понимая что если для государства норма — не платить долги внешним кредиторам или даже возможно объявить дефолт (что тоже не исключено), то что стоит принять решение «отложить» выплаты по ОВГЗ. Ну или напечатать гривны побольше: формально всем всё выплатят, но толку с этого много не будет.

Главное что коррупционеры себя хорошо чувствую в любой ситуации.

Посмотрим :)
+
0
potator
potator
15 липня 2024, 16:25
#
В алекса 200 баксов мог поверить только алекс 150
+
0
potator
potator
15 липня 2024, 16:34
#
Хотя евпатория за год и выходит в плюс на пару копеек, а дальше получается нужно хватать мешок гривны и бегать по обменкам и кассам в надежде получить бумажку 2017 года печати без клякс.
+
0
milon
milon
15 липня 2024, 16:44
#
АХАХАХА отлично идем!
+
+15
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
15 липня 2024, 16:59
#
Даёшь молодёжь 42…по 37. не брали по 38 думали, 39 сомневаются, 40 пора. 41 ого. 42 ну всё хорошо… Дошло… Даже до самого тупого. Коммерсанта…
+
0
Ranet
Ranet
15 липня 2024, 18:26
#
Когда bonv в очередной раз напишет, что будет хуже, уточните у него, не приукрашивает ли?
+
+29
financialGenius
financialGenius
15 липня 2024, 18:46
#
Админ, почему удалили сой комментарий про прогнозы алекса , кверти и три литра ? Они ж действительно манипулируют и ихние прогнозы и расчеты по доходности гривневых инструментов и к примеру сп500 плачевные …(
+
0
Владислав Пятковский
Владислав Пятковский
15 липня 2024, 19:34
#
Это только начало
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