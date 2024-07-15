Гривня знову оновила мінімум у парі з євро

Українська нацвалюту продовжує падіння. НБУ встановив офіційний курс на 16 липня у парі з євро на новій історичній позначці.

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Отже, на початку нового тижня регулятор встановив такі курси:

1 долар коштує 41,0107 грн (максимум 41,0434 грн);

1 євро коштує 44,7263 грн (новий мінімум для гривні).

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,80−41,25 грн. Євро купують за 44,40 грн, а продають за 44,95 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,20−41,31, євро — 44,89−45,10 грн.