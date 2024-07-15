Українська нацвалюту продовжує падіння. НБУ встановив офіційний курс на 16 липня у парі з євро на новій історичній позначці.
15 липня 2024, 16:03
Гривня знову оновила мінімум у парі з євро
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Отже, на початку нового тижня регулятор встановив такі курси:
- 1 долар коштує 41,0107 грн (максимум 41,0434 грн);
- 1 євро коштує 44,7263 грн (новий мінімум для гривні).
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,80−41,25 грн. Євро купують за 44,40 грн, а продають за 44,95 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,20−41,31, євро — 44,89−45,10 грн.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 9
Только разве что Алекс будет рассказывать про то как надо вкладываться в ОВГЗ, не понимая что если для государства норма — не платить долги внешним кредиторам или даже возможно объявить дефолт (что тоже не исключено), то что стоит принять решение «отложить» выплаты по ОВГЗ. Ну или напечатать гривны побольше: формально всем всё выплатят, но толку с этого много не будет.
Главное что коррупционеры себя хорошо чувствую в любой ситуации.
Посмотрим :)