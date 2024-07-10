Інфляція зросла майже до 5%, Приватбанк визнали найкращим в Східній Європі: головне за середу

Індекс споживчих цін у червні 2024 року в річному вираженні прискорився з 3,3% до 4,8%. Про це свідчать дані Держстату. Протягом останніх трьох місяців цей показник майже не мінявся і становив 3,2−3,3%. Різке зростання у червні пов'язане із підвищенням тарифів на електроенергію на 63,6%.

НБУ збільшив строки повернення валютного виторгу для аграріїв — Гетманцев

Національний банк збільшив строки повернення валютного виторгу для аграрної продукції з 90 до 120 днів.

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