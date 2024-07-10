Інфляція зросла майже до 5%, Приватбанк визнали найкращим в Східній Європі: головне за середу
Індекс споживчих цін у червні 2024 року в річному вираженні прискорився з 3,3% до 4,8%. Про це свідчать дані Держстату. Протягом останніх трьох місяців цей показник майже не мінявся і становив 3,2−3,3%. Різке зростання у червні пов'язане із підвищенням тарифів на електроенергію на 63,6%.
НБУ збільшив строки повернення валютного виторгу для аграріїв — Гетманцев
Національний банк збільшив строки повернення валютного виторгу для аграрної продукції з 90 до 120 днів.
Приватбанк очолив рейтинг найефективніших банків Східної та Центральної Європи
Державний Приватбанк був визнаний найефективнішим банком Центральної та Східної Європи за версією провідного міжнародного журналу The Banker.
З початку року українці скупили валюти на $5,3 мільярда — більше, ніж за весь минулий рік
Обсяги купівлі валюти населенням у червні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $0,97 мільярда. Зокрема, у червні населення зменшило обсяги купівлі готівкової валюти — до $2,08 млрд із рекордних за рік $2,24 млрд у травні. Водночас обсяги продажу готівкової валюти також зменшилися — із $1,27 млрд у травні до $1,19 млрд у червні.
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