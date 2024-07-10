НБУ збільшив строки повернення валютного виторгу для аграріїв — Гетманцев

Національний банк збільшив строки повернення валютного виторгу для аграрної продукції з 90 до 120 днів. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

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Що відомо

Продаж валюти експортерами напряму впливає на обсяг пропозиції на валютному ринку та впливає на баланс між попитом та пропозицією.

Офіційного підтвердження наразі немає, але раніше голова НБУ заявляв про те, що вивчає прохання Кабміну щодо цього питання.

За його словами, Нацбанк зацікавлений у тому, щоб експортна експансія все ж реалізовувалась максимально ефективно, але водночас нагадав, що експортний виторг — це головне джерело наповнення золотовалютних резервів.

Передісторія