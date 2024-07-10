Національний банк збільшив строки повернення валютного виторгу для аграрної продукції з 90 до 120 днів. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
10 липня 2024, 10:51
НБУ збільшив строки повернення валютного виторгу для аграріїв — Гетманцев
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Що відомо
Продаж валюти експортерами напряму впливає на обсяг пропозиції на валютному ринку та впливає на баланс між попитом та пропозицією.
Офіційного підтвердження наразі немає, але раніше голова НБУ заявляв про те, що вивчає прохання Кабміну щодо цього питання.
За його словами, Нацбанк зацікавлений у тому, щоб експортна експансія все ж реалізовувалась максимально ефективно, але водночас нагадав, що експортний виторг — це головне джерело наповнення золотовалютних резервів.
Передісторія
- У лютому НБУ повідомляв, що обсяги неповернення валютного виторгу в Україну зросли за час війни вдвічі.
- У травні Нацбанк заявляв, що планує посилити контроль за поверненням експортерами валютного виторгу в Україну, після запровадження великого пакета валютної лібералізації.
Джерело: Мінфін
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