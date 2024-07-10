Обсяги купівлі валюти населенням у червні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $0,97 мільярда. Про це свідчать дані Національного банку.
10 липня 2024, 16:27
Попит зростає: З початку року українці скупили валюти на $5,3 мільярда — більше, ніж за весь минулий рік
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Попит на валюту
Зокрема, у червні населення зменшило обсяги купівлі готівкової валюти — до $2,08 млрд із рекордних за рік $2,24 млрд у травні. Водночас обсяги продажу готівкової валюти також зменшилися — із $1,27 млрд у травні до $1,19 млрд у червні.
Крім того, фізичні особи придбали безготівкової валюти на $0,38 млрд, а продали — на $0,29 млрд.
Загалом від початку 2024 року населення купило валюти на $5,24 млрд більше ніж продало.
Джерело: Мінфін
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