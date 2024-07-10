Попит зростає: З початку року українці скупили валюти на $5,3 мільярда — більше, ніж за весь минулий рік

Обсяги купівлі валюти населенням у червні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $0,97 мільярда. Про це свідчать дані Національного банку.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Попит на валюту

Зокрема, у червні населення зменшило обсяги купівлі готівкової валюти — до $2,08 млрд із рекордних за рік $2,24 млрд у травні. Водночас обсяги продажу готівкової валюти також зменшилися — із $1,27 млрд у травні до $1,19 млрд у червні.

Крім того, фізичні особи придбали безготівкової валюти на $0,38 млрд, а продали — на $0,29 млрд.