Гранти від ЄС, падіння гривні й прогноз світового ВВП: головне за вівторок
Міністерка економіки Юлія Свириденко підписала Фінансову угоду між Україною та Європейським Союзом, яка регулює отримання грантової допомоги в межах програми Ukraine Facility у розмірі 5,27 млрд євро протягом наступних чотирьох років.
Падіння гривні до нового мінімуму: НБУ встановив офіційний курс на середу
Національний банк України встановив на середу, 10 липня, офіційний курс гривні на рівні 40,7662 грн/$. Порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 6 копійок. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 4 липня, коли курс гривні опустився до 40,7599 грн/$.
Кабмін схвалив законопроєкт про кешбек — ЗМІ
Кабінет міністрів затвердив проєкт закону, яким пропонується внести зміни до Податкового кодексу, що стосуються реалізації програми кешбеку.
Доходи банків цьогоріч зросли на 27% — Опендатабот
Майже 68 млрд грн прибутку після оподаткування отримали 63 українські банки за 5 місяців 2024 року. Це вже на чверть більше порівняно з відповідним періодом торік. Про це йдеться у повідомленні Опендатабот.
Економісти Bloomberg оновили прогноз світового ВВП, інфляції, ставок центробанків
Світовий ВВП збільшиться на 3% цього року, трохи знизившись із 3,1% у 2023 році, але дещо перевищивши власний грудневий прогноз у 2,7%. Про це йдеться у прогнозі Bloomberg Economics. Більш стримана друга половина поточного року має призвести до зниження відсоткових ставок.
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