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9 липня 2024, 20:00

Гранти від ЄС, падіння гривні й прогноз світового ВВП: головне за вівторок

ЄС надасть Україні гранти на 5,3 мільярда євро

Міністерка економіки Юлія Свириденко підписала Фінансову угоду між Україною та Європейським Союзом, яка регулює отримання грантової допомоги в межах програми Ukraine Facility у розмірі 5,27 млрд євро протягом наступних чотирьох років.

Падіння гривні до нового мінімуму: НБУ встановив офіційний курс на середу

Національний банк України встановив на середу, 10 липня, офіційний курс гривні на рівні 40,7662 грн/$. Порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 6 копійок. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 4 липня, коли курс гривні опустився до 40,7599 грн/$.

Кабмін схвалив законопроєкт про кешбек — ЗМІ

Кабінет міністрів затвердив проєкт закону, яким пропонується внести зміни до Податкового кодексу, що стосуються реалізації програми кешбеку.

Доходи банків цьогоріч зросли на 27% — Опендатабот

Майже 68 млрд грн прибутку після оподаткування отримали 63 українські банки за 5 місяців 2024 року. Це вже на чверть більше порівняно з відповідним періодом торік. Про це йдеться у повідомленні Опендатабот.

Економісти Bloomberg оновили прогноз світового ВВП, інфляції, ставок центробанків

Світовий ВВП збільшиться на 3% цього року, трохи знизившись із 3,1% у 2023 році, але дещо перевищивши власний грудневий прогноз у 2,7%. Про це йдеться у прогнозі Bloomberg Economics. Більш стримана друга половина поточного року має призвести до зниження відсоткових ставок.

Джерело: Мінфін
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