Гранти від ЄС, падіння гривні й прогноз світового ВВП: головне за вівторок

Національний банк України встановив на середу, 10 липня, офіційний курс гривні на рівні 40,7662 грн/$. Порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 6 копійок. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 4 липня, коли курс гривні опустився до 40,7599 грн/$.

Кабмін схвалив законопроєкт про кешбек — ЗМІ

Кабінет міністрів затвердив проєкт закону, яким пропонується внести зміни до Податкового кодексу, що стосуються реалізації програми кешбеку.

Доходи банків цьогоріч зросли на 27% — Опендатабот

Майже 68 млрд грн прибутку після оподаткування отримали 63 українські банки за 5 місяців 2024 року. Це вже на чверть більше порівняно з відповідним періодом торік. Про це йдеться у повідомленні Опендатабот.

Економісти Bloomberg оновили прогноз світового ВВП, інфляції, ставок центробанків