Економісти Bloomberg оновили прогноз світового ВВП, інфляції, ставок центробанків

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Більш стримана друга половина поточного року має призвести до зниження відсоткових ставок.

Експерти Bloomberg очікують, що ФРС знизить у 2024 р. ставку двічі: у вересні та грудні, оскільки безробіття зростатиме. ЄЦБ, Банк Англії та Народний банк Китаю, ймовірно, діятимуть за аналогічним графіком.

Прогноз економічного зростання

Поки що глобальне економічне зростання у 2024 році виявилося стійким.

Економісти Bloomberg припускають, що ситуація зміниться. У США, як очікується, споживчий попит почне слабшати, а безробіття сягне 4,5%. У Великій Британії та єврозоні, навпаки, рецесія та стагнація змінюються помірним прискоренням. Загалом за групою країн із розвиненою економікою очікується економічне зростання на 1,5% цього року порівняно з 1,6% у 2023 році.

Серед основних ринків, що розвиваються, через обвал на ринку нерухомості в Китаї темпи зростання не досягли офіційного цільового показника в 5%. Індія завдяки сприятливим факторам, пов'язаним із зміцненням ланцюжків поставок і демографічними дивідендами, може перевершити цей показник. Загалом прогнозується, що у 2024 році зростання становитиме 4,2% порівняно з 4,5% у 2023 році.

Прогноз інфляції

Bloomberg Economics прогнозує поступове повернення інфляції в США до цільового показника до 2025 року, при цьому зниження інфляції в єврозоні та Великій Британії відбуватиметься швидшими темпами.

У країнах із розвиненою економікою, разом узятих, зростання цін до кінця 2024 року становитиме близько 2,5%, порівняно з 3,1% наприкінці 2023 року та 7,8% наприкінці 2022 року, і наблизиться до 1,8% наприкінці 2025 року.

На ринках, що розвиваються, картина більш різноманітна. Китай бореться із дефляцією. В Аргентині інфляція досягла піку, близького до 300%, що стало наслідком падіння курсу песо. Якщо відкинути побічні ефекти, то глобальна картина така, що постпандемічний сплеск інфляції спадає на диво незначних витрат у вигляді безробіття чи впливу цінові очікування.

Прогноз ставок центробанків

Стійке економічне зростання та стійка інфляція стримують прогнози щодо пом'якшення монетарної політики у 2024 році.

Експерти Bloomberg пересунули очікування першого зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів на вересень, а наступного — на грудень. Це залежить від охолодження ринку праці. У зоні євро, де ЄЦБ вже почав пом'якшувати політику, очікується ще 2 зниження ставки цього року. Банк Англії, схоже, готовий до цього у серпні та знову у 4 кварталі поточного року.

В Азії Народний банк Китаю, ймовірно, посилить стимулюючі заходи, щойно ФРС почне діяти. Звільнившись від сорому, що регулює криву прибутковості, Банк Японії продовжить нормалізацію політики, а підвищення ставок у липні та жовтні допоможе зупинити вільне падіння ієни. Якщо скласти все це, то ставка глобального центрального банку, виважена ВВП, знизиться з 7,1% наприкінці 2023 року до 6,5% наприкінці 2024 року і 5% наприкінці 2025 року.