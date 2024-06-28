Україна підписала вже 20 безпекових угод із союзниками, зокрема з ЄС та США. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 28 червня.
Безпекові угоди: Україна отримуватиме $60 мільярдів щорічно протягом наступних 4 років
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Згідно з цими угодами, в наступні 4 роки міжнародні партнери планують надавати Україні загальну військову підтримку на $60 млрд щорічно.
«Це унікальна історія, яка відкриває нові можливості для співпраці в оборонній сфері та дає основу для нашої майбутньої безпеки в мирний час», — зауважив Шмигаль.
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Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Україна підписала з ЄС безпекову угоду з фінансовими зобов’язаннями. Документ, що має назву «Спільні безпекові зобов'язання між Європейським Союзом та Україною», суттєво відрізняється від двосторонніх безпекових угод України та держав-членів НАТО.
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Про це розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин «УНІАН».
За його словами, по суті, реструктуризація — це і є форма дефолту.
«Негатив від недосягнення консенсусу (між Мінфіном і кредиторами — УНІАН) буде — він відчується на додатковому тиску на гривню», — розповів фінансовий аналітик.
Експерт зазначив, що навіть за негативного для нас сценарію золотовалютних резервів достатньо для розрахунку з кредиторами восени.
«Але, спираючись на всі військові обставини, світ не буде сприймати досягнення консенсусу «дефолтом», — вважає Шевчишин.
«На мій погляд, пересічним громадянам не потрібно боятися слова «дефолт». Особливо, коли всі доходи бюджету йдуть на військових, а інші видатки покриваються за рахунок зовнішньої допомоги та запозичень», — зазначив аналітик.