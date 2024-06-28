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28 червня 2024, 16:52

Безпекові угоди: Україна отримуватиме $60 мільярдів щорічно протягом наступних 4 років

Україна підписала вже 20 безпекових угод із союзниками, зокрема з ЄС та США. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 28 червня.

Україна підписала вже 20 безпекових угод із союзниками, зокрема з ЄС та США.
Фото: pixabay.com

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Згідно з цими угодами, в наступні 4 роки міжнародні партнери планують надавати Україні загальну військову підтримку на $60 млрд щорічно.

«Це унікальна історія, яка відкриває нові можливості для співпраці в оборонній сфері та дає основу для нашої майбутньої безпеки в мирний час», — зауважив Шмигаль.

Читайте також: Україна отримала 1,9 мільярда євро безумовного фінансування від ЄС в межах Ukraine Facility

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Україна підписала з ЄС безпекову угоду з фінансовими зобов’язаннями. Документ, що має назву «Спільні безпекові зобов'язання між Європейським Союзом та Україною», суттєво відрізняється від двосторонніх безпекових угод України та держав-членів НАТО.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+30
tckgoblinu
tckgoblinu
28 червня 2024, 16:57
#
Оце шашличків в травні можна буде посмажити на 60 лярдів.
+
+54
tckgoblinu
tckgoblinu
28 червня 2024, 16:59
#
««Це унікальна історія, яка відкриває нові можливості…» для продовження крадівництва в особливо великих розмірах.
+
+54
SamBB
SamBB
28 червня 2024, 17:03
#
Ця гоп компанія з такими грошима владу не віддасть просто так…
+
0
antibiotik1
antibiotik1
28 червня 2024, 17:53
#
Понятно, простому народу еще долго терпеть все что сейчас происходит, все что хотят сделать и что еще не сделали, покращення и хуже уже не будет…А еще больной на голову сосед терроризрует…прям в квадрате бонус
+
0
bonv
bonv
28 червня 2024, 18:05
#
Потенційний дефолт, який загрожує Україні, може вплинути на курс валют, викликавши девальвацію гривні. Однак для українці це не буде критичним.
Про це розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин «УНІАН».
За його словами, по суті, реструктуризація — це і є форма дефолту.
«Негатив від недосягнення консенсусу (між Мінфіном і кредиторами — УНІАН) буде — він відчується на додатковому тиску на гривню», — розповів фінансовий аналітик.
Експерт зазначив, що навіть за негативного для нас сценарію золотовалютних резервів достатньо для розрахунку з кредиторами восени.
«Але, спираючись на всі військові обставини, світ не буде сприймати досягнення консенсусу «дефолтом», — вважає Шевчишин.
«На мій погляд, пересічним громадянам не потрібно боятися слова «дефолт». Особливо, коли всі доходи бюджету йдуть на військових, а інші видатки покриваються за рахунок зовнішньої допомоги та запозичень», — зазначив аналітик.
+
0
Vadim531
Vadim531
28 червня 2024, 19:12
#
На гривну куда не перни везде тиск, с любой щели. Такая ранимая наша гривна, от туалетной бумаги скоро пользы будет больше чем от гривны с его девалом
+
+11
godvinik
godvinik
28 червня 2024, 18:54
#
Усаживайтесь поудобнее до 2030го, они не намерены заканчивать войну, западный ВПК только раскочегаривается, все получают выгоду, в том числе и Шмыгаль, а простые украинцы вымирать будут.
+
0
Vadim531
Vadim531
28 червня 2024, 19:09
#
Но податки поднимем потому что денег нет на зброю, эти можновладци совсем нас за идиотов считают или как?!
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