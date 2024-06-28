Безпекові угоди: Україна отримуватиме $60 мільярдів щорічно протягом наступних 4 років

Україна підписала вже 20 безпекових угод із союзниками, зокрема з ЄС та США. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 28 червня.

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Згідно з цими угодами, в наступні 4 роки міжнародні партнери планують надавати Україні загальну військову підтримку на $60 млрд щорічно.

«Це унікальна історія, яка відкриває нові можливості для співпраці в оборонній сфері та дає основу для нашої майбутньої безпеки в мирний час», — зауважив Шмигаль.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Україна підписала з ЄС безпекову угоду з фінансовими зобов’язаннями. Документ, що має назву «Спільні безпекові зобов'язання між Європейським Союзом та Україною», суттєво відрізняється від двосторонніх безпекових угод України та держав-членів НАТО.