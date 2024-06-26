Держборг збільшився, Бьош залишає посаду СЕО Приватбанку: головне за середу

У травні 2024 року державний та гарантований державою борг України збільшився на 104,68 млрд грн, водночас скоротився у доларовому еквіваленті на $0,53 млрд. Станом на 31 травня державний та гарантований державою борг становив майже 6,12 трлн грн, або $150,99 млрд.

Герхард Бьош залишає посаду СЕО Приватбанку

У Приватбанку розпочали відбір на посаду нового голови правління банку. Теперішній CEO Герхард Бьош її залишає.

17 банків України підписали меморандум про пільгове кредитування відновлення енергоінфраструктури

17 найбільших банків України підписали меморандум про пільгове кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури.

Українці стали менше довіряти Нацбанку — опитування

48,1% респондентів цьогоріч повідомили про повну та часткову довіру до НБУ. Три місяці тому кількість таких респондентів становила 52,1%. Кількість респондентів, яким було важко відповісти на питання щодо довіри до Нацбанку, зменшилася до 9,4% проти березневих 11,9%. Водночас про повну недовіру та часткову недовіру до українського центрального банку заявили 36,1% опитуваних проти 29,2% торік.