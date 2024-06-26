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26 червня 2024, 20:00

Держборг збільшився, Бьош залишає посаду СЕО Приватбанку: головне за середу

Держборг України збільшився на 100 мільярдів гривень

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Джерело: Мінфін
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