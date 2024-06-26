Українці стали менше довіряти Нацбанку — опитування

48,1% респондентів цьогоріч повідомили про повну та часткову довіру до НБУ . Три місяці тому кількість таких респондентів становила 52,1%. Про це свідчать дані опитування , яке проводив Центром Разумкова у червні.

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Кількість респондентів, яким було важко відповісти на питання щодо довіри до Нацбанку, зменшилася до 9,4% проти березневих 11,9%. Водночас про повну недовіру та часткову недовіру до українського центрального банку заявили 36,1% опитуваних проти 29,2% торік.

Востаннє на такому низькому рівні довіра до регулятора знаходилася у вересні 2023 року.

Аналогічну динаміку показав баланс довіри-недовіри українців до комерційних банків, який знаходиться у від'ємних значеннях (загалом більший відсоток недовіряє, ніж довіряє).

Нині 57,8% респондентів заявляють, що повністю або частково не довіряють комерційним банкам (у березні було 51,1%), та лише 29% повністю чи частково довіряють банкам (було 33,1%). Також до 13,2% впала частка респондентів, яким було важко відповісти на питання щодо довіри до банків (було 15,9%).