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23 червня 2024, 14:07

Apple відкладає запуск технології ШІ в ЄС через закон про цифрові ринки

Apple приховає низку нових функцій на основі штучного інтелекту (ШІ) від сотень мільйонів споживачів у Європейському Союзі через специфіку місцевого антимонопольного законодавства. Про це повідомляє Bloomberg.

Apple приховає низку нових функцій на основі штучного інтелекту (ШІ) від сотень мільйонів споживачів у Європейському Союзі через специфіку місцевого антимонопольного законодавства.
Фото: pixabay.com

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Компанія оголосила, що цього року заблокує випуск Apple Intelligence, iPhone Mirroring і SharePlay Screen Sharing для користувачів у ЄС, оскільки Закон про цифрові ринки (Digital Markets Act, DMA) нібито змушує її знизити рівень безпеки своїх продуктів і послуг.

Нові функції

Нагадаємо, що Apple Intelligence — це набір функцій на базі ШІ для iPhone і Mac. iPhone Mirroring дозволяє транслювати те, що відбувається на екрані смартфона на Mac, а SharePlay Screen Sharing дозволяє керувати екраном iPhone іншої людини.

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Що кажуть в Apple

«Ми стурбовані тим, що вимоги DMA можуть змусити нас поставити під загрозу цілісність наших продуктів таким чином, що це створить ризики для конфіденційності користувачів та безпеки їх даних», — заявили в Apple.

Закон про цифрові ринки

DMA ЄС змушує домінуючі технологічні платформи дотримуватися довгого списку того, що можна і чого не можна робити. Технічним службам заборонено віддавати перевагу власним пропозиціям над пропозиціями конкурентів.

Не можна використовувати одні й самі набори персональних даних між різними сервісами однієї компанії. Також заборонено використовувати інформацію, яку вони збирають від сторонніх продавців, щоб конкурувати з ними. Крім того, компанії мають дозволити користувачам завантажувати програми з конкурентних платформ.

За недотримання вимог компаніям загрожує штраф до 10% світового обороту та до 20% — за повторного порушення.

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Підвищена увага регуляторів приділяється діяльності не тільки Apple, а й іншим великим компаніям, таким як Microsoft, Alphabet (володіє Google), та Meta Platforms (володіє Facebook та Instagram).

Єврокомісія наполягає, що Apple може надавати свої послуги у юрисдикції ЄС лише відповідно до вимог місцевого законодавства.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що під час конференції Worldwide Developers Conference Apple представила штучний інтелект Apple Intelligence. Він буде інтегрований у нові операційні системи — iOS 18, iPad OS 18 та MacOS Sequoia.

Apple Intelligence зможе виконувати різні дії за користувача — наприклад, керувати повідомленнями, автоматично складати тексти або узагальнювати інформацію в пошті та інших програмах.

Завдяки штучному інтелекту спілкування користувача з голосовим помічником Siri буде «природнішим», стверджують в Apple. Зокрема, помічник адаптуватиметься до контексту того, що каже користувач.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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