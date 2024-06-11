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11 червня 2024, 12:36

Apple представила свій ШІ, а також оголосила про кооперацію з OpenAI

Apple представила штучний інтелект Apple Intelligence. Він буде інтегрований у нові операційні системи — iOS 18, iPad OS 18 та MacOS Sequoia. Про це стало відомо під час конференції Worldwide Developers Conference.

Apple представила штучний інтелект Apple Intelligence.

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Apple Intelligence зможе виконувати різні дії за користувача — наприклад, керувати повідомленнями, автоматично складати тексти або узагальнювати інформацію в пошті та інших програмах.

Передбачається, що всі дані будуть оброблятися на пристрої для забезпечення конфіденційності. Apple Intelligence буде доступна на iPhone 15 Pro та Pro Max, а також на iPad та MacBook з чіпом M1 та пізніших версіях.

Завдяки штучному інтелекту спілкування користувача з голосовим помічником Siri буде «природнішим», стверджують в Apple. Зокрема, помічник адаптуватиметься до контексту того, що каже користувач.

Apple також оголосила про інтеграцію Siri із ChatGPT, про що раніше писав Bloomberg. Голосовий помічник звертатиметься до чат-боту для отримання потрібної інформації, після чого видаватиме її користувачу. Коли саме ChatGPT з'явиться в пристроях Apple, у компанії не уточнили, заявивши лише, що це станеться цього року. Використання ChatGPT буде безкоштовним і не потребуватиме створення облікового запису. Чат-бот також не зберігатиме запити користувача.

Ілон Маск, який подав до суду на OpenAI, вже заявив, що заборонить пристрої від Apple у його компаніях.

Джерело: Мінфін
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