Apple може уникнути багатомільярдного штрафу у справі Apple Pay — FT

Apple наближається до врегулювання антимонопольних претензій Європейської комісії щодо її системи мобільних платежів, пише Financial Times із посиланням на джерела. Пішовши на низку поступок, компанія може уникнути великого штрафу.

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У травні 2022 року Єврокомісія дійшла висновку, що неможливість використання безконтактної оплати на пристроях Apple з додатками третіх осіб може порушувати антимонопольне законодавство ЄС.

На початку цього року Apple запропонувала низку поступок, і зараз регулятор прийняв деякі з них, повідомили три співрозмовники видання.

Компанія готова надавати розробникам вільний доступ до технології NFC на пристроях iOS без необхідності використовувати Apple Pay або Apple Wallet. Плата зі сторонніх провайдерів при цьому не стягуватиметься. Ці поступки розраховані на 10 років.

Apple зараз узгоджує останні технічні деталі, але врегулювання претензій Єврокомісії, ймовірно, буде досягнуто протягом наступних кількох тижнів. За словами співрозмовників FT, у Єврокомісії все ще можуть виникнути питання щодо зобовʼязань Apple, і терміни врегулювання можуть зміститися.

Якщо Apple домовиться з європейським регулятором, то їй вдасться уникнути штрафу у розмірі до 10% річної світової виручки. За підсумками минулого року вона досягла $383 млрд.