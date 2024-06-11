Apple запускає функцію Tap to Cash, яка дозволяє відправляти один одному гроші через iPhone

Можливості Apple Wallet розширюються з новою функцією Tap to Cash, яка дозволяє доторкнувшись своїм iPhone до чужого iPhone або Apple Watch надіслати гроші. Про це повідомляє CNET.

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Tap to Cash

Нова функція переказу коштів буде доступна в iOS 18 і WatchOS 11, які вийдуть осінню з новими гаджетами «яблучної» компанії. Наразі дані операційні системи вийшли в бета-версіях для розробників.

«Завдяки Tap to Cash ви можете повернути комусь гроші за вечерю, просто тримаючи телефони разом», — заявив Крейг Федерігі, старший віце-президент Apple з розробки програмного забезпечення на щорічній конференції розробників WWDC 2024.

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Apple лише коротко розповіла про функцію Tap to Cash, назвавши її «приватною». В компанії заявили, що користувачам при передачі коштів не доведеться ділитися особистими даними.

Це схоже на технологію Tap to Pay, яку Apple запустила кілька років тому. Вона дозволяє мерчантам приймати платежі одним дотиком iPhone.