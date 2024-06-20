Головне за четвер: Зростання ВВП, падіння дохідності ОВДП та у якій валюті надійніше накопичувати

Україна дедалі активніше використовує євро у міжнародних розрахунках. А взятий нашою країною курс на вступ до ЄС та зростання номінованих у євровалюті позик не залишають сумнівів: у найближчому майбутньому НБУ доведеться прив'язувати гривню не лише до долара, а й євро. Розберемося, чи варто громадянам починати змінювати свої підходи до накопичення — обмінювати долари на євро.

ВВП України зріс на 3,7% — Мінекономіки