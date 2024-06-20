Україна «підсідає» на євро: у якій валюті накопичувати тепер надійніше
Головне за четвер: Зростання ВВП, падіння дохідності ОВДП та у якій валюті надійніше накопичувати
Україна дедалі активніше використовує євро у міжнародних розрахунках. А взятий нашою країною курс на вступ до ЄС та зростання номінованих у євровалюті позик не залишають сумнівів: у найближчому майбутньому НБУ доведеться прив'язувати гривню не лише до долара, а й євро. Розберемося, чи варто громадянам починати змінювати свої підходи до накопичення — обмінювати долари на євро.
ВВП України зріс на 3,7% — Мінекономіки
У травні 2024 року ВВП України зріс на 3.7% [±1%] у порівнянні із травнем минулого року. Попри сповільнення зростання, економіка продовжує відновлюватись.
В ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти росії
Країни Євросоюзу узгодили 14-й пакет санкцій проти рф, зокрема її сектора скрапленого природного газу (СПГ), у відповідь на агресію проти України.
Вперше з початку вторгнення: Україна відновлює поромне сполучення з Грузією
Український поромний оператор на Чорному морі «Укрферрі» відновив поромне сполучення між Україною та Грузією.
Дохідність гривневих ОВДП падає: чи варто вже замінити їх у своєму портфелі на доларові
Зниження курсу гривні робить ризикованішими інвестиційні інструменти в національній валюті. Це стосується і гривневих ОВДП. Чи можуть доларові облігації стати альтернативою паперам, номінованим у гривні, яка за ними зараз дохідність і де їх придбати, розповідає «Мінфін».
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