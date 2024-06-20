Вперше з початку вторгнення: Україна відновлює поромне сполучення з Грузією

Український поромний оператор на Чорному морі «Укрферрі» відновив поромне сполучення між Україною та Грузією, йдеться в розкладі на сайті компанії.

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Що відомо

«Укрферрі» призупинив роботу з Грузією, коли почалося повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року.

Морський рейс з міста Чорноморськ Одеської області до порту Батумі в Грузії стане першим між країнами з початку вторгнення рф.

Перший рейс заплановано на 2 липня і триватиме близько 60 годин, повідомляє «Укрферрі».

Маршрут буде обслуговувати пором Kaunas, побудований в 1989 році в Німеччині. Довжина і ширина судна становлять 190 і 28 метрів відповідно, що мінімізує розхитування навіть в умовах шторму.

Пором вміщує 250 пасажирів, а дві його вантажні палуби одночасно можуть перевозити 49 вагонів і 50 великовантажних автомобілів.

Адміністрація морських портів України (АМПУ) має на меті протягом наступних двох років відновити вітчизняну портову інфраструктуру принаймні до довоєнного рівня.