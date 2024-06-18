ЄС створює аудиторську раду для контролю над проєктом Ukraine Facility
ЄС буде слідкувати за використанням коштів по проєкту Ukraine Facility, українці скоротили безготівкові покупки інвалюти: головне за вівторок
Європейська комісія вирішила створити Аудиторську раду Ukraine Facility для підвищення ефективності управління коштами, виділеними Україні, а також для запобігання шахрайству, корупції, конфліктам інтересів та порушенням.
Українці на 37% скоротили безготівкові покупки інвалюти, вже зняли $209 млн — НБУ
Залишки коштів на валютних рахунках фізосіб, на які українці купували долар/євро у безготівковій формі, з початку 2024 року скоротилися на 37% (на $209 млн) — до еквівалента 14,1 млрд грн.
Президент підписав закон про реформу автострахування
Володимир Зеленський підписав закон про обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
Закон про єдину роумінгову зону з ЄС підписано. Що це значить
Президент Володимир Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з Європейським Союзом. Зазначається, що парламент ухвалив цей закон на виконання однієї з умов євроінтеграції України у сфері електронних комунікацій. Так, документ забезпечує приєднання України до спільної роумінгової зони Україна-ЄС та отримання українцями послуг роумінгу в країнах ЄС у режимі «Роумінг як удома» (RLAH).
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