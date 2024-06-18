Закон про єдину роумінгову зону з ЄС підписано. Що це значить

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Що відомо

Президент України підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм законодавства Європейського Союзу з питань роумінгу» (законопроєкт № 10265).

Зазначається, що парламент ухвалив цей закон на виконання однієї з умов євроінтеграції України у сфері електронних комунікацій. Так, документ забезпечує приєднання України до спільної роумінгової зони Україна-ЄС та отримання українцями послуг роумінгу в країнах ЄС у режимі «Роумінг як удома» (RLAH).

Зазначається, що на практиці RLAH — це послуга, яка означає, що під час подорожей до ЄС дзвінки, SMS та передача даних включені у домашній пакет послуг, відповідно послуги роумінгу надаються без додаткової плати. Також перевагами спільної роумінгової зони зможуть скористатись і користувачі європейських операторів, які подорожують в Україну.

Читайте: Рада ухвалила законопроєкт про єдину роумінгову зону з ЄС

Окрім того, завдяки цьому закону істотно покращується інвестиційний клімат для бізнесу у сфері електронних комунікацій. Українські суб'єкти господарювання здобудуть високий ступінь довіри, працюючи за єдиними правилами з європейськими партнерами відповідно до законодавства ЄС, ідеться у повідомленні.

Також закон забезпечує ефективне співробітництво з Органом європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC) та виконання умов для отримання Україною режиму внутрішнього ринку з ЄС у сфері електронних комунікацій.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Рада ухвалила у першому читанні даний законопроєкт у лютому 2024 року.

Тоді віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що українці зможуть не платити додаткові збори за зв’язок під час подорожей до чотирьох місяців Європою. Це правило стосуватиметься і європейців, які завітали до України.

В липні 2023 року Єврокомісія погодила продовження ще на рік дію спрощеного роумінгу для України.

Угода між 22 європейськими та сімома українськими операторами була вперше підписана у квітні 2022 року. Вона передбачає взаємне зниження тарифів у роумінгу.