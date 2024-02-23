Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про єдину роумінгову систему з ЄС

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 10265 про єдину роумінгову систему з Європейським Союзом. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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За його словами, українці зможуть не сплачувати додаткові збори за зв’язок під час подорожей до чотирьох місяців Європою, а європейські мандрівники — в Україні.

«Україна виконала одну з умов євроінтеграції у сфері електронних комунікацій. Стаємо на крок ближчі до цифрового безвізу з ЄС», — зазначив Федоров.

Він також подякував парламентському Комітету з питань цифрової трансформації і виразив сподівання, що народні депутати проголосують за законопроєкт загалом.

Нагадаємо

У Верховній Раді законопроєкт про єдину роумінгову зону з ЄС зареєстрували в листопаді 2023 року.

«Мінфін» писав, що літом 2023 року Єврокомісія погодила продовження ще на рік дію спрощеного роумінгу для України.