Єврокомісія (ЄК) погодила продовження ще на рік угоди з операторами, яка дозволяє біженцям з України залишатися на зв’язку за кордоном. Про це повідомляє пресслужба ЄК.
Єврокомісія продовжила дію спрощеного роумінгу для України
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Угода між 22 європейськими та сімома українськими операторами була вперше підписана у квітні 2022 року. Вона передбачає взаємне зниження тарифів у роумінгу.
У Єврокомісії закликали всіх операторів приєднатися до угоди. Оновлений список підписантів опубліковано онлайн.
Паралельно ЄК готувалася до інтеграції України в зону роумінгу ЄС. У квітні 2023 року Комітет асоціації Україна-ЄС прийняв пропозицію ЄК щодо приєднання України до правил ЄС про роумінг.
Наступним кроком для України стане повна адаптація законодавства до законодавства ЄС, після чого Рада Європейського Союзу ухвалить остаточне рішення.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
До слова цей коментар аж ніяк не може бути тролінгом, я щіро радію коли люди навчаються чомусь.