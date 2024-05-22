Рада ухвалила законопроєкт про єдину роумінгову зону з ЄС

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт № 10265 про єдину роумінгову зону з Європейським Союзом. Про це повідомляє народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

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«Тепер українці, які подорожують країнами Євросоюзу, будуть користуватися національними тарифами мобільного зв’язку і не будуть сплачувати додаткові кошти за послуги роумінгу», — написав він у Telegram.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Рада ухвалила у першому читанні даний законопроєкт у лютому 2024 року.

Тоді віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що українці зможуть не платити додаткові збори за зв’язок під час подорожей до чотирьох місяців Європою. Це правило стосуватиметься і європейців, які завітали до України.

В липні 2023 року Єврокомісія погодила продовження ще на рік дію спрощеного роумінгу для України.

Угода між 22 європейськими та сімома українськими операторами була вперше підписана у квітні 2022 року. Вона передбачає взаємне зниження тарифів у роумінгу.