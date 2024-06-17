Україна не змогла домовитися з кредиторами про реструктуризацію. Попереду — продовження перемовин
Україна не домовилась про реструктуризацію боргу за євробондами, прогноз курсу валют: головне за понеділок
Без реструктуризації Україна не зможе достатньо профінансувати оборону і розпочати програму відновлення та реконструкції, яка є спільною метою для всіх партнерів як з державного, так і з приватного секторів.
Нацбанк назвав найприбутковіші та найзбитковіші банки
Приватбанк очолив список найприбутковіших банків за підсумками перших чотирьох місяців 2024 року. Чистий прибуток банку сягнув 17,47 млрд грн. У 2023 році за аналогічний період банк заробив 20,88 млрд грн.
Канада надасть Україні допомогу на $38 мільйонів
Канада виділить Україні допомогу в розмірі 52,4 мільйон канадських доларів (38 мільйонів доларів США). Про це на «Глобальному саміті миру» у Швейцарії у неділю, 16 червня, заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
Україну підкріпили міжнародною допомогою: як це позначиться на курсі
Вже до кінця минулого тижня відігралися практично всі головні інтриги червня для українського валютного ринку. Як тепер поводитиметься курс гривні?
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