Україна не домовилась про реструктуризацію боргу за євробондами, прогноз курсу валют: головне за понеділок

Без реструктуризації Україна не зможе достатньо профінансувати оборону і розпочати програму відновлення та реконструкції, яка є спільною метою для всіх партнерів як з державного, так і з приватного секторів.

Нацбанк назвав найприбутковіші та найзбитковіші банки

Приватбанк очолив список найприбутковіших банків за підсумками перших чотирьох місяців 2024 року. Чистий прибуток банку сягнув 17,47 млрд грн. У 2023 році за аналогічний період банк заробив 20,88 млрд грн.

Канада надасть Україні допомогу на $38 мільйонів

Канада виділить Україні допомогу в розмірі 52,4 мільйон канадських доларів (38 мільйонів доларів США). Про це на «Глобальному саміті миру» у Швейцарії у неділю, 16 червня, заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Україну підкріпили міжнародною допомогою: як це позначиться на курсі