Головне за середу: У Києві дорожчає оренда житла, «економічне бронювання» та податки з депозитів

У Києві дорожчають орендовані квартири. За даними порталу ЛУН, лише за останній місяць орендні ставки на середньостатистичну одиничку підвищилися на тисячу гривень — до 13,5−14 тис. грн. І це при тому, що останнім часом орендована квартира в столиці коштувала дешевше, ніж, наприклад, у Львові, а цінник довго залишався стабільним. «Мінфін» розбирався, що відбувається на столичному ринку орендованого житла.

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